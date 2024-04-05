Описание приготовления:

Такие пирожки получаются с тонким хрустящим тестом и большим количеством начинки. На следующий день они конечно не такие хрустящие, но все равно очень вкусные. Фарш лучше всего брать смешанный, или можно предварительно отварить мясо, прокрутить в мясорубке и только после этого немного обжарить с луком.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 66 Миллилитров

Мука 150 Грамм

Дрожжи свежие прессованные 6 Грамм

Яйцо 1/2 Штуки

Сахар 1/3 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто, + по вкусу в начинку)

Масло растительное для фритюра 150 Миллилитров

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Фарш 300 Грамм (смешанный)

Лук репчатый 1 Штука

Перец черный По вкусу

Масло растительное для обжаривания 2 Ст. ложки

Количество порций 5

Калорийность

239 ккал

Калорийность

10 г

Белки

2 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки жареные во фритюре с мясом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков жаренных во фритюре с мясом.

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло для обжаривания и разогрейте на среднем огне. Выложите в сковороду лук и обжаривайте, перемешивая, в течение 5-7 минут до готовности.

В сковороду с луком выложите мясной фарш, посолите, поперчите и обжаривайте, перемешивая, в течение 15 минут до готовности. Снимите сковороду с огня и остудите.

Молоко подогрейте до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар и 3 чайные ложки муки, перемешайте до однородности.

Поставьте массу в теплое место на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Это видно по пенной шапочке.

Влейте в дрожжевую опару растительное масло, перемешанное яйцо, посолите и перемешайте.

В дрожжевую массу просейте частями муку и замесите мягкое, немного липкое тесто. Сформируйте тесто в шар, выложите в миску и накройте. Оставьте тесто в теплом месте на 5-10 минут.

Стол посыпьте мукой и переложите тесто, разделите на небольшие части и сформируйте шарики. Разомните пальцами каждый шарик в лепешку, выложите начинку и сформируйте продолговатые пирожки, тщательно защипав шов.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Сделайте огонь ниже среднего и обжаривайте пирожки во фритюре со всех сторон по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки переложите на тарелку с бумажной салфеткой, чтобы убрать лишнее масло, после чего подавайте к столу.

Приятного аппетита!