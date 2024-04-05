Описание приготовления:
Такие пирожки получаются с тонким хрустящим тестом и большим количеством начинки. На следующий день они конечно не такие хрустящие, но все равно очень вкусные. Фарш лучше всего брать смешанный, или можно предварительно отварить мясо, прокрутить в мясорубке и только после этого немного обжарить с луком.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 66 Миллилитров
- Мука 150 Грамм
- Дрожжи свежие прессованные 6 Грамм
- Яйцо 1/2 Штуки
- Сахар 1/3 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто, + по вкусу в начинку)
- Масло растительное для фритюра 150 Миллилитров
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Фарш 300 Грамм (смешанный)
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное для обжаривания 2 Ст. ложки
Количество порций 5
Калорийность
239 ккал
Калорийность
10 г
Белки
2 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки жареные во фритюре с мясом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков жаренных во фритюре с мясом.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте. В сковороду налейте растительное масло для обжаривания и разогрейте на среднем огне. Выложите в сковороду лук и обжаривайте, перемешивая, в течение 5-7 минут до готовности.
В сковороду с луком выложите мясной фарш, посолите, поперчите и обжаривайте, перемешивая, в течение 15 минут до готовности. Снимите сковороду с огня и остудите.
Молоко подогрейте до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар и 3 чайные ложки муки, перемешайте до однородности.
Поставьте массу в теплое место на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Это видно по пенной шапочке.
Влейте в дрожжевую опару растительное масло, перемешанное яйцо, посолите и перемешайте.
В дрожжевую массу просейте частями муку и замесите мягкое, немного липкое тесто. Сформируйте тесто в шар, выложите в миску и накройте. Оставьте тесто в теплом месте на 5-10 минут.
Стол посыпьте мукой и переложите тесто, разделите на небольшие части и сформируйте шарики. Разомните пальцами каждый шарик в лепешку, выложите начинку и сформируйте продолговатые пирожки, тщательно защипав шов.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Сделайте огонь ниже среднего и обжаривайте пирожки во фритюре со всех сторон по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки переложите на тарелку с бумажной салфеткой, чтобы убрать лишнее масло, после чего подавайте к столу.
Приятного аппетита!