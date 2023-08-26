Описание приготовления:
За счет добавления в дрожжевое тесто разрыхлителя, пирожки получаются как пух и долго не черствеют. Хотя долго они не лежат. Фарш можно взять любой, но не очень жирный, а кабачок лучше всего взять молодой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Кабачок / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Вода 170 Грамм
- Сахар 30 Грамм
- Соль 3 Грамма (+ для начинки)
- Дрожжи 16 Грамм (свежие, живые)
- Масло растительное 65 Грамм (+ 2 ст. ложки для начинки)
- Яйцo 2 Штуки (мелкие)
- Мука 340 Грамм (+ для работы)
- Разрыхлитель 3 Грамма
- Фарш 300 Грамм (смешнный)
- Кабачок 200 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец черный По вкусу
Количество порций 9
Калорийность
222 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с кабачком и фаршем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирогов с кабачками и фаршем.
В миску налейте теплую воду, раскрошите дрожжи, всыпьте сахар, соль и размешайте до растворения.
В миску влейте растительное масло, разбейте яйца и перемешайте до однородности.
Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавляйте в миску, замешивая тесто. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.
Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 50-60 минут для подъема.
В миску выложите фарш, мелко нарезанные репчатый лук и укроп.
Кабачок очистите от кожуры и если есть семена, натрите на средней терке. Все посолите, поперчите и перемешайте.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите фарш и обжаривайте в течение 20 минут, перемешивая. Мясо должно приготовиться, а жидкость выпариться. Снимите сковороду с огня и остудите начинку.
Подошедшее тесто разделите на одинаковые части и сформируйте шарики. Накройте тесто и оставьте на 10-15 минут для подъема. Раскатайте каждую в лепешку и разложите начинку.
Сформируйте пирожки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом швом вниз. Накройте противень и дайте им подойти в течение 10 минут для подъема. Смажьте сверху пирожки яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом и, покрыв, дайте постоять 10 минут.
Приятного аппетита!