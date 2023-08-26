Описание приготовления:

За счет добавления в дрожжевое тесто разрыхлителя, пирожки получаются как пух и долго не черствеют. Хотя долго они не лежат. Фарш можно взять любой, но не очень жирный, а кабачок лучше всего взять молодой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Кабачок / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Вода 170 Грамм

Сахар 30 Грамм

Соль 3 Грамма (+ для начинки)

Дрожжи 16 Грамм (свежие, живые)

Масло растительное 65 Грамм (+ 2 ст. ложки для начинки)

Яйцo 2 Штуки (мелкие)

Мука 340 Грамм (+ для работы)

Разрыхлитель 3 Грамма

Фарш 300 Грамм (смешнный)

Кабачок 200 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Перец черный По вкусу

Количество порций 9

Калорийность

222 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с кабачком и фаршем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирогов с кабачками и фаршем.

В миску налейте теплую воду, раскрошите дрожжи, всыпьте сахар, соль и размешайте до растворения.

В миску влейте растительное масло, разбейте яйца и перемешайте до однородности.

Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавляйте в миску, замешивая тесто. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, сформируйте шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.

Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 50-60 минут для подъема.

В миску выложите фарш, мелко нарезанные репчатый лук и укроп.

Кабачок очистите от кожуры и если есть семена, натрите на средней терке. Все посолите, поперчите и перемешайте.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите фарш и обжаривайте в течение 20 минут, перемешивая. Мясо должно приготовиться, а жидкость выпариться. Снимите сковороду с огня и остудите начинку.

Подошедшее тесто разделите на одинаковые части и сформируйте шарики. Накройте тесто и оставьте на 10-15 минут для подъема. Раскатайте каждую в лепешку и разложите начинку.

Сформируйте пирожки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом швом вниз. Накройте противень и дайте им подойти в течение 10 минут для подъема. Смажьте сверху пирожки яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом и, покрыв, дайте постоять 10 минут.

Приятного аппетита!