Понадобится всего 1 лимон. Очень вкусный лимонный пирог: лёгкий рецепт

Лимонный пирог — это одно из самых успешный кулинарных изобретений. Впервые данный пирог был придуман в XVIII веке в Англии. Джордж Фокс быстро сделал пирог своим достоянием и продавал его в своей пекарне. Спустя некоторое время рецепт лимонного пирога просочился в остальную Европу. Тогда лимонный пирог стали выпекать во Франции.
Многие парижане считают, что первыми изобрели настоящий лимонный пирог они. Дело в том, что французский лимонный пирог стал популярнее английского.
Приготовим самостоятельно лимонный пирог в домашних условиях.
Ингредиенты для лимонного пирога:
- мука — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- цедра 1 лимона;
- сахар -180 г;
- масло сливочное — 110 г;
- масло растительное — 30 мл;
- соль — щепотка;
- сок лимона — 30 мл;
- разрыхлитель — 8 г;
- молоко — 120 мл.
Приготовление лимонного пирога:
В миску с сахаром высыпаем цедру лимона, смешиваем. Выкладываем к сахару мягкое сливочное масло, перетираем компоненты лопаткой, вливаем растительное масло.
Постепенно в сахарную смесь разбиваем яйца и перемешиваем до однородности. Вливаем сок лимона в смесь, просеиваем муку и разрыхлитель.
Замешиваем густое тесто, вливаем в него молоко и смешиваем. В форму для выпечки диаметром 22 см выливаем жидковатое тесто.
Дно формы заранее застилаем пергаментом.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.
Можно смешать в сахарной пудре лимонный сок, этой глазурью полить пирог.
Получается отменный сладкий пирог к чаю.