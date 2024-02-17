Понадобится всего 1 лимон. Очень вкусный лимонный пирог: лёгкий рецепт

Лимонный пирог — это одно из самых успешный кулинарных изобретений. Впервые данный пирог был придуман в XVIII веке в Англии. Джордж Фокс быстро сделал пирог своим достоянием и продавал его в своей пекарне. Спустя некоторое время рецепт лимонного пирога просочился в остальную Европу. Тогда лимонный пирог стали выпекать во Франции.

Многие парижане считают, что первыми изобрели настоящий лимонный пирог они. Дело в том, что французский лимонный пирог стал популярнее английского.

Приготовим самостоятельно лимонный пирог в домашних условиях.

Ингредиенты для лимонного пирога:

мука — 200 г;

яйца — 2 шт.;

цедра 1 лимона;

сахар -180 г;

масло сливочное — 110 г;

масло растительное — 30 мл;

соль — щепотка;

сок лимона — 30 мл;

разрыхлитель — 8 г;

молоко — 120 мл.

Приготовление лимонного пирога:

В миску с сахаром высыпаем цедру лимона, смешиваем. Выкладываем к сахару мягкое сливочное масло, перетираем компоненты лопаткой, вливаем растительное масло.

Постепенно в сахарную смесь разбиваем яйца и перемешиваем до однородности. Вливаем сок лимона в смесь, просеиваем муку и разрыхлитель.

Замешиваем густое тесто, вливаем в него молоко и смешиваем. В форму для выпечки диаметром 22 см выливаем жидковатое тесто.

Дно формы заранее застилаем пергаментом.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Можно смешать в сахарной пудре лимонный сок, этой глазурью полить пирог.

Получается отменный сладкий пирог к чаю.