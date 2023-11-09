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Пирожки с солеными груздями и рисом

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Пирожки с солеными груздями и рисом

Описание приготовления:

Начинку для пирожков солить не нужно, так как соли вполне хватает в груздях. Если грибы очень соленые, рекомендую замочить их в холодной воде и менять ее до желаемого результата. Количество ингредиентов для начинки можно подбирать под свой вкус.
Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Рис / Грузди Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 280 Грамм
  • Сахар 40 Грамм
  • Соль 5 Грамм (в тесто)
  • Дрожжи 30 Грамм (свежие, прессованные)
  • Масло растительное 110 Грамм (без запаха и вкуса)
  • Яйцо 1 Штука
  • Мука 550 Грамм
  • Грузди соленые 400 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Рис 3 Ст. ложки
  • Масло сливочнoe 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу (в начинку)
  • Перец черный молотый По вкусу (в начинку)

Количество порций 8

Калорийность

228 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с солеными груздями и рисом»

Пирожки с солеными груздями и рисом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с солеными груздями и рисом. Грибы промойте и дайте воде полностью стечь. Рис промойте и отварите в воде. Затем готовый рис промойте и дайте воде стечь.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Теплую воду налейте в миску, выложите прессованные дрожжи, соль, сахар и разбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.

Пирожки с солеными груздями и рисом

В жидкость влейте растительное масло и перемешайте. Просейте к жидкой части муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте из теста шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Миску накройте и уберите в теплое место для подъема на 45-60 минут.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Для этого репчатый лук мелко порежьте и обжарьте на сковороде в течение 5-7 минут. Лук должен стать мягким и золотистым.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Соленые грузди пропустите через мясорубку и добавьте к обжаренному луку. Обжаривайте все в течение 5 минут на среднем огне, перемешивая.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Добавьте к груздям отварной рис, перемешайте и снимите с огня.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Подошедшее тесто разделите на одинаковые кусочки и сформируйте шарики. Разложите их на посыпанном мукой столе на расстоянии. Накройте тесто и дайте постоять 10-15 минут, чтобы заготовки подошли.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Шарики теста раскатайте в лепешки и разложите начинку.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Сформируйте пирожки и выложите швом вниз на смазанный растительным маслом противень или пергамент. Накройте и дайте постоять 10-15 минут в теплом месте на расстойке. Смажьте пирожки сверху яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом сверху, накройте, дайте постоять 5-10 минут и подавайте к столу.

Пирожки с солеными груздями и рисом

Приятного аппетита!

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