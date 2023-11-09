Описание приготовления:

Начинку для пирожков солить не нужно, так как соли вполне хватает в груздях. Если грибы очень соленые, рекомендую замочить их в холодной воде и менять ее до желаемого результата. Количество ингредиентов для начинки можно подбирать под свой вкус.

Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Рис / Грузди Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Вода 280 Грамм

Сахар 40 Грамм

Соль 5 Грамм (в тесто)

Дрожжи 30 Грамм (свежие, прессованные)

Масло растительное 110 Грамм (без запаха и вкуса)

Яйцо 1 Штука

Мука 550 Грамм

Грузди соленые 400 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Рис 3 Ст. ложки

Масло сливочнoe 2 Ст. ложки

Соль По вкусу (в начинку)

Перец черный молотый По вкусу (в начинку)

Количество порций 8

Калорийность

228 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с солеными груздями и рисом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с солеными груздями и рисом. Грибы промойте и дайте воде полностью стечь. Рис промойте и отварите в воде. Затем готовый рис промойте и дайте воде стечь.

Теплую воду налейте в миску, выложите прессованные дрожжи, соль, сахар и разбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.

В жидкость влейте растительное масло и перемешайте. Просейте к жидкой части муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте из теста шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.

Миску накройте и уберите в теплое место для подъема на 45-60 минут.

Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Для этого репчатый лук мелко порежьте и обжарьте на сковороде в течение 5-7 минут. Лук должен стать мягким и золотистым.

Соленые грузди пропустите через мясорубку и добавьте к обжаренному луку. Обжаривайте все в течение 5 минут на среднем огне, перемешивая.

Добавьте к груздям отварной рис, перемешайте и снимите с огня.

Подошедшее тесто разделите на одинаковые кусочки и сформируйте шарики. Разложите их на посыпанном мукой столе на расстоянии. Накройте тесто и дайте постоять 10-15 минут, чтобы заготовки подошли.

Шарики теста раскатайте в лепешки и разложите начинку.

Сформируйте пирожки и выложите швом вниз на смазанный растительным маслом противень или пергамент. Накройте и дайте постоять 10-15 минут в теплом месте на расстойке. Смажьте пирожки сверху яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом сверху, накройте, дайте постоять 5-10 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!