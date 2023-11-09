Описание приготовления:
Начинку для пирожков солить не нужно, так как соли вполне хватает в груздях. Если грибы очень соленые, рекомендую замочить их в холодной воде и менять ее до желаемого результата. Количество ингредиентов для начинки можно подбирать под свой вкус.
Основной ингредиент: Грибы / Крупы / Рис / Грузди Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Вода 280 Грамм
- Сахар 40 Грамм
- Соль 5 Грамм (в тесто)
- Дрожжи 30 Грамм (свежие, прессованные)
- Масло растительное 110 Грамм (без запаха и вкуса)
- Яйцо 1 Штука
- Мука 550 Грамм
- Грузди соленые 400 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Рис 3 Ст. ложки
- Масло сливочнoe 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу (в начинку)
- Перец черный молотый По вкусу (в начинку)
Количество порций 8
Калорийность
228 ккал
Калорийность
4 г
Белки
10 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с солеными груздями и рисом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с солеными груздями и рисом. Грибы промойте и дайте воде полностью стечь. Рис промойте и отварите в воде. Затем готовый рис промойте и дайте воде стечь.
Теплую воду налейте в миску, выложите прессованные дрожжи, соль, сахар и разбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.
В жидкость влейте растительное масло и перемешайте. Просейте к жидкой части муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте из теста шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом.
Миску накройте и уберите в теплое место для подъема на 45-60 минут.
Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Для этого репчатый лук мелко порежьте и обжарьте на сковороде в течение 5-7 минут. Лук должен стать мягким и золотистым.
Соленые грузди пропустите через мясорубку и добавьте к обжаренному луку. Обжаривайте все в течение 5 минут на среднем огне, перемешивая.
Добавьте к груздям отварной рис, перемешайте и снимите с огня.
Подошедшее тесто разделите на одинаковые кусочки и сформируйте шарики. Разложите их на посыпанном мукой столе на расстоянии. Накройте тесто и дайте постоять 10-15 минут, чтобы заготовки подошли.
Шарики теста раскатайте в лепешки и разложите начинку.
Сформируйте пирожки и выложите швом вниз на смазанный растительным маслом противень или пергамент. Накройте и дайте постоять 10-15 минут в теплом месте на расстойке. Смажьте пирожки сверху яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности. Готовые пирожки достаньте, смажьте растительным маслом сверху, накройте, дайте постоять 5-10 минут и подавайте к столу.
Приятного аппетита!