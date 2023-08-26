Самые пышные оладьи. Секрет воздушных оладий на кефире

Одно из самых популярных видов завтрака — это оладьи. Причем такими они были еще 500 лет назад. Впервые рецепт оладий был написан в книге “Домострой”. Однако, как утверждают историки, оладьи появились в славянской кухне задолго до возникновения этой книги.

Оладьи стоит считать также одним из самых древних видов выпечки. Они существовали до появления привычных нам блинов. Людей, которые любили оладьи, называли оладушками.

Если вы тоже любите полакомиться оладьями, стоит показать один из рецептов их приготовления.

Ингредиенты для оладий:

кефир 2,5% — 300 г;

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

сахар — 20 г;

мука — 280 г;

сода — 2 г.

Приготовление оладий:

Для приготовления пышных оладий мы слегка нагреваем кефир до температуры 50-60 градусов.

В кефир высыпаем соль и сахарный песок, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем.

Просеиваем частями в кефир муку, замешиваем тесто. Оно должно медленно стекать с ложки. В тесто добавляем соду, тщательно перемешиваем, не допускаем комков.

В сковороде разогреваем растительное масло, ложкой выкладываем порции теста на поверхность. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета на умеренном огне.

Должны получиться пышные румяные оладьи. Главное, после замеса тесто больше не трогать, то есть не замешивать повторно.