Всего 3 ингредиента: как правильно сделать легендарный салат «Белочка»

Салат «Белочка», наверное, знают все. Его можно есть как по отдельности, так и смазывать на хлеб.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Также этот салат называют «Еврейским». 24 Канал предлагает приготовить его по классическому рецепту.

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Рецепт салата «Белочка»

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 4 отварных куриных яйца;

– 3 плавленых сырка;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– майонез, черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Почистите яйца от скорлупы и натрите на мелкой терке. Аналогично натрите плавленые сырки и смешайте их с яйцами. Выжмите к ингредиентам через пресс чеснок, добавьте соль и перец. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Этим салатом можно смазать гренки или брускеты, украсив их ломтиком помидора или зеленью. Также он будет иметь отличный вкус самостоятельно.

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