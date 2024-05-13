Пирожки «Московские» с капустой. Старинный рецепт

В мире насчитывается большое количество разных видов выпечки. Есть, например, интересный рецепт Московских пряженых пирогов. Чем они отличаются от классической выпечки?
Московские пряженые пирожки отличаются от других своей формой, начинкой и способом приготовления. Форма пряжечных пирожков обычно круглая или овальная, с небольшим защипом по краю. Начинка может быть разнообразной, но чаще всего это мясо, рыба, грибы или овощи. Особенность пирожков заключается в способе приготовления. Они выпекаются в специальных печах, которые обеспечивают равномерное пропекание и хрустящую корочку. Благодаря этому пряжечные пирожки получаются особенно вкусными и ароматными.
Московские пряженые пирожки можно найти в некоторых кафе и ресторанах Москвы, а также приготовить самостоятельно, если у вас есть подходящая печь.
Ингредиенты для опары:
- мука — 100 г;
- дрожжи сухие — 1,5 г г;
- вода — 100 г.
Ингредиенты для теста:
- мука — 200 г;
- соль — 5 г;
- сахар — 15 г;
- вода — 150 г.
Ингредиенты для капустной начинки:
- капуста — 300 г;
- соль — 4 г;
- сливочное масло — 25 г;
- яйцо — 1 шт.;
- крутой кипяток.
Ингредиенты для мясной начинки:
- мясной фарш — 300 г;
- вода — 300 мл;
- соль — 6 г;
- мука — 5 г;
- сливочное масло — 20 г.
Ингредиенты для начинки с рисом и яйцом:
- рис — 200 г;
- вода — 150 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 6 г;
- сливочное масло — 20 г;
- лавровый лист — шт.
Приготовление московских пряженых пирогов:
Для капустной начинки шинкуем мелко капусту и заливаем кипятком, пока та не осядет. Далее сливаем воду и отжимаем капусту. В сковороде на сливочном масле обжариваем капусту 5-6 минут.
Убираем капусту в отдельную емкость, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 12 часов. Для опары смешиваем муку с дрожжами, заливаем теплой водой (температура 40 градусов).
Перемешиваем жидкую опару и оставляем в тепле на 3 часа или на 10 часов в холодильнике. Затем обминаем опару, высыпаем к ней муку, соль и сахар, замешиваем тесто.
Вливаем в тесто теплую воду, вымешиваем до однородности и липкости. Обминаем тесто через каждые 30 минут пару раз, не забываем смачивать руки в холодной воде.
После этого оставляем тесто на 10 часов в холодильнике под пищевой пленкой. Вареные яйца для капустной начинки нарезаем мелко и добавляем вместе с солью в капусту.
Делим тесто, которое заранее обминаем, на колобки по 50 грамм каждый. Разминаем колобки в лепешки, куда кладем начинку из капусты, мяса, риса и лука. Запечатываем начинку внутри и выкладываем пирожки швами вниз.
В сковороде в растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
Важно, чтобы пирожки в процессе жарки плавали в масле.
После приготовления пирожки стоит выложить на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек. Также пирожки можно готовить с другими начинками, ингредиенты которых указаны.