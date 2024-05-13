Пирожки «Московские» с капустой. Старинный рецепт

В мире насчитывается большое количество разных видов выпечки. Есть, например, интересный рецепт Московских пряженых пирогов. Чем они отличаются от классической выпечки?

Московские пряженые пирожки отличаются от других своей формой, начинкой и способом приготовления. Форма пряжечных пирожков обычно круглая или овальная, с небольшим защипом по краю. Начинка может быть разнообразной, но чаще всего это мясо, рыба, грибы или овощи. Особенность пирожков заключается в способе приготовления. Они выпекаются в специальных печах, которые обеспечивают равномерное пропекание и хрустящую корочку. Благодаря этому пряжечные пирожки получаются особенно вкусными и ароматными.

Московские пряженые пирожки можно найти в некоторых кафе и ресторанах Москвы, а также приготовить самостоятельно, если у вас есть подходящая печь.

Ингредиенты для опары:

мука — 100 г;

дрожжи сухие — 1,5 г г;

вода — 100 г.

Ингредиенты для теста:

мука — 200 г;

соль — 5 г;

сахар — 15 г;

вода — 150 г.

Ингредиенты для капустной начинки:

капуста — 300 г;

соль — 4 г;

сливочное масло — 25 г;

яйцо — 1 шт.;

крутой кипяток.

Ингредиенты для мясной начинки:

мясной фарш — 300 г;

вода — 300 мл;

соль — 6 г;

мука — 5 г;

сливочное масло — 20 г.

Ингредиенты для начинки с рисом и яйцом:

рис — 200 г;

вода — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 6 г;

сливочное масло — 20 г;

лавровый лист — шт.

Приготовление московских пряженых пирогов:

Для капустной начинки шинкуем мелко капусту и заливаем кипятком, пока та не осядет. Далее сливаем воду и отжимаем капусту. В сковороде на сливочном масле обжариваем капусту 5-6 минут.

Убираем капусту в отдельную емкость, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 12 часов. Для опары смешиваем муку с дрожжами, заливаем теплой водой (температура 40 градусов).

Перемешиваем жидкую опару и оставляем в тепле на 3 часа или на 10 часов в холодильнике. Затем обминаем опару, высыпаем к ней муку, соль и сахар, замешиваем тесто.

Вливаем в тесто теплую воду, вымешиваем до однородности и липкости. Обминаем тесто через каждые 30 минут пару раз, не забываем смачивать руки в холодной воде.

После этого оставляем тесто на 10 часов в холодильнике под пищевой пленкой. Вареные яйца для капустной начинки нарезаем мелко и добавляем вместе с солью в капусту.

Делим тесто, которое заранее обминаем, на колобки по 50 грамм каждый. Разминаем колобки в лепешки, куда кладем начинку из капусты, мяса, риса и лука. Запечатываем начинку внутри и выкладываем пирожки швами вниз.

В сковороде в растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Важно, чтобы пирожки в процессе жарки плавали в масле.

После приготовления пирожки стоит выложить на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек. Также пирожки можно готовить с другими начинками, ингредиенты которых указаны.