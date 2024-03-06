Рецепт: Салат с крабовыми палочками и помидорами — нежный, легкий и при этом очень сытный салат

Ингредиенты:
крабовые палочки — 100г;
томаты — 150г;
сыр твердый — 100г;
яйца куриные — 3шт;
майонез — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами своим самым любимым салатом с крабовыми палочками. Благодаря входящим в состав помидорам, салат получается очень нежным, ощущается довольно легко, хотя при этом является очень сытным.
Такой салат подойдет и для праздничного стала и можно просто приготовить на ужин, потому что делается он очень быстро. Самое долгое это отварить куриные яйца. Все же остальные продукты уже готовы к употреблению.
Нарезаем крабовые палочки, яйца и помидоры на кубики.
Очень важный момент — качество используемых помидоров. Лучше всего готовить такой салат, когда есть сезонные вкусные помидоры. Если же вы готовите такой салат в зимнее время, то рекомендую отдавать предпочтение помидорам черри.
Сыр натираем на крупную терку. Выбирайте любой твердый сыр, который вам нравится. Я люблю использовать в этом салате такие сыры как Российский, Эдам, могу использовать сыр Гауда.
Все ингредиенты добавляем большую тарелку и перемешиваем.
Добавляем майонез по вкусу. Если помидоры сочные, то майонеза надо совсем чуть-чуть.
Я рекомендую использовать домашний майонез «Провансаль».
Перемешиваем. Пробуем. Солим по вкусу.
Готово!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.