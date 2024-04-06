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Свекровь потребует рецепт: готовим настоящий одесский форшмак и халу

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Свекровь потребует рецепт: готовим настоящий одесский форшмак и халу

Одесса для многих ассоциируется с вкусной еврейской кухней. Устройте и себе необычные семейные посиделки, приготовив форшмак и халу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Форшмак готовится достаточно просто. Однако вкус он будет иметь просто сказочный

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Форшмак

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 сельдь;
– 50 граммов хлеба без корочки;
– 100 миллилитров молока;
– 1 луковица;
– 1 – 2 яблока;
– лимонный сок и цедра по вкусу;
– 30 граммов масла;
– зеленый лук, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сельдь измельчите ножом или через мясорубку.
  2. Хлеб замочите в молоке, после чего отожмите и добавьте к сельди.
  3. Яблоко и лук натрите на мелкой терке и положите к сельди.
  4. Добавьте сок, цедру лимона, размягченное сливочное масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
  5. Подавайте форшмак с зеленым луком, хлебом или вареным яйцом.

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Рецепт халы

  • Время: 1 час + 2,5 часа на подрастание теста
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 470 – 490 граммов пшеничной муки;
– 60 миллилитров теплой воды;
– 6 граммов сухих дрожжей (18 граммов прессованных);
– 4 больших яйца;
– 8 граммов соли;
– 70 граммов сахара;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка молока.

Приготовление:

  1. Соедините теплую воду и дрожжи. Добавьте 2 столовые ложки муки, перемешайте венчиком и оставьте на 15 минут.
  2. В большой миске взбейте 3 яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте до растворения. Туда же влейте масло, опару из дрожжей и перемешайте.
  3. Добавьте постепенно просеянную муку. Вымешивайте 5 – 7 минут в миске, пока тесто не станет однородным. Затем переложите на стол и вымешивайте несколько минут, пока не перестанет липнуть к рукам.
  4. Переложите тесто в другую миску, смазанную маслом, накройте и оставьте на 2 часа.
  5. Далее поделите тесто пополам и каждую частичку – еще на 4 шарика. Накройте их пленкой на столе.
  6. Шарики тонко раскатайте и закрутите в жгут. Затем немного его раскатайте, чтобы сгладить шов и верните под пленку. Так сделайте со всеми шариками.
  7. Возьмите 4 жгута и еще раз прокачайте их до длины ориентировочно 45 сантиметров. Заплетите косичку.
  8. Готовую халу оставьте под пленкой еще минут на 20. После этого смажьте ее яйцом с молоком и выпекайте в духовке при 170 градусах 30 – 35 минут.

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