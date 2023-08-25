Описание приготовления:

В салате прекрасно сочетается нежность отварной моркови, аромат курицы и хруст чипсов. Чипсы лучше всего подойдут с ароматом зелени, соленых огурчиков и барбекю. Если салат будет подаваться не сразу, посыпать чипсами нужно позже, чтобы они не отсырели.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Лук репчатый 1 Штука

Вода 100 Миллилитров

Уксус 9% столовый 3 Ст. ложки

Копченая курица 250 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Морковь вареная 1 Штука

Майонез 4 Ст. ложки

Чипсы картофельные 50 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

188 ккал

Калорийность

11 г

Белки

13 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Листопад"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Листопад".

Репчатый лук почистите и мелко порежьте. Выложите лук в миску, залейте его водой с уксусом и оставьте на 10 минут.

У копченой курицы удалите кости и порежьте мелким кубиком. Выложите курицу в тарелку ровным слоем и смажьте майонезом.

С лука слейте жидкость и выложите маринованный лук поверх курицы.

Отварную морковь очистите, натрите на крупной терке и выложите ровным слоем на лук и курицу. Смажьте морковь майонезом.

Картофельные чипсы помните в крупную крошку и полностью засыпьте верх салата. Посыпьте верх мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!