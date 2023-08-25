Описание приготовления:
В салате прекрасно сочетается нежность отварной моркови, аромат курицы и хруст чипсов. Чипсы лучше всего подойдут с ароматом зелени, соленых огурчиков и барбекю. Если салат будет подаваться не сразу, посыпать чипсами нужно позже, чтобы они не отсырели.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Лук репчатый 1 Штука
- Вода 100 Миллилитров
- Уксус 9% столовый 3 Ст. ложки
- Копченая курица 250 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Морковь вареная 1 Штука
- Майонез 4 Ст. ложки
- Чипсы картофельные 50 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
188 ккал
Калорийность
11 г
Белки
13 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Листопад"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Листопад".
Репчатый лук почистите и мелко порежьте. Выложите лук в миску, залейте его водой с уксусом и оставьте на 10 минут.
У копченой курицы удалите кости и порежьте мелким кубиком. Выложите курицу в тарелку ровным слоем и смажьте майонезом.
С лука слейте жидкость и выложите маринованный лук поверх курицы.
Отварную морковь очистите, натрите на крупной терке и выложите ровным слоем на лук и курицу. Смажьте морковь майонезом.
Картофельные чипсы помните в крупную крошку и полностью засыпьте верх салата. Посыпьте верх мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!