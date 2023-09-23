Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Каждому кулинару необходимо знать хотя бы несколько оригинальных рецептов закусок. Кажется, что можно готовить однообразные тарталетки и бутерброды для гостей. Но, как показывает практика, типичные закуски быстро надоедают. Они остаются на праздничном столе до конца торжества — “лежат мертвым грузом”.

Чтобы не переводить продукты лишний раз, стоит приготовить необычную закуску из бюджетных ингредиентов. Для этого не нужно использовать много продуктов. Расскажем, как сделать сырные рулеты с колбасой.

Ингредиенты для сырных рулетов с колбасой:

Плавленый сыр — 2 шт.;

Яйца — 4 шт.;

Колбасная нарезка — 80 г;

Сметана — 1 ст. л.;

Майонез — 1 ст. л.;

Укроп — пучок;

Соль — ⅓ ч. л.

Приготовление сырных рулетов с колбасой:

Сыр выкладываем в целлофановый пакет и убираем в микроволновку. На максимальной мощности растапливаем сыр 30 секунд. Далее скалкой или руками делаем из растопленного сыра тонкий прямоугольный пласт.

Убираем пласт в холодильник до застывания.

В это время отвариваем вкрутую яйца, делим желток от белка. Натираем на маленьких резцах терки желток и белок отдельно.

В чаше смешиваем майонез со сметаной и солим. Добавляем в желтки и в белки по ложке полученного соуса, перемешиваем.

Удаляем с верхушки сырного пласта целлофан.

Выкладываем на сырный пласт ложку желтковой смеси и распределяем ровным слоем. На желтки кладем колбасу, данный слой покрываем белковой массой.

Сворачиваем пласт в рулет начинкой внутрь, фиксируем целлофаном и убираем в холодильник на час.

Шинкуем укроп, удаляем неровные края рулета и посыпаем зеленью.

Таким образом получается интересная, при этом недорогая закуска. Хорошо подходит как на праздничный стол, так и в качестве повседневной закуски.