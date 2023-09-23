Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Каждому кулинару необходимо знать хотя бы несколько оригинальных рецептов закусок. Кажется, что можно готовить однообразные тарталетки и бутерброды для гостей. Но, как показывает практика, типичные закуски быстро надоедают. Они остаются на праздничном столе до конца торжества — “лежат мертвым грузом”.
Чтобы не переводить продукты лишний раз, стоит приготовить необычную закуску из бюджетных ингредиентов. Для этого не нужно использовать много продуктов. Расскажем, как сделать сырные рулеты с колбасой.
Ингредиенты для сырных рулетов с колбасой:
- Плавленый сыр — 2 шт.;
- Яйца — 4 шт.;
- Колбасная нарезка — 80 г;
- Сметана — 1 ст. л.;
- Майонез — 1 ст. л.;
- Укроп — пучок;
- Соль — ⅓ ч. л.
Приготовление сырных рулетов с колбасой:
Сыр выкладываем в целлофановый пакет и убираем в микроволновку. На максимальной мощности растапливаем сыр 30 секунд. Далее скалкой или руками делаем из растопленного сыра тонкий прямоугольный пласт.
Убираем пласт в холодильник до застывания.
В это время отвариваем вкрутую яйца, делим желток от белка. Натираем на маленьких резцах терки желток и белок отдельно.
В чаше смешиваем майонез со сметаной и солим. Добавляем в желтки и в белки по ложке полученного соуса, перемешиваем.
Удаляем с верхушки сырного пласта целлофан.
Выкладываем на сырный пласт ложку желтковой смеси и распределяем ровным слоем. На желтки кладем колбасу, данный слой покрываем белковой массой.
Сворачиваем пласт в рулет начинкой внутрь, фиксируем целлофаном и убираем в холодильник на час.
Шинкуем укроп, удаляем неровные края рулета и посыпаем зеленью.
Таким образом получается интересная, при этом недорогая закуска. Хорошо подходит как на праздничный стол, так и в качестве повседневной закуски.