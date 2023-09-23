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Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

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Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Каждому кулинару необходимо знать хотя бы несколько оригинальных рецептов закусок. Кажется, что можно готовить однообразные тарталетки и бутерброды для гостей. Но, как показывает практика, типичные закуски быстро надоедают. Они остаются на праздничном столе до конца торжества — “лежат мертвым грузом”.

Чтобы не переводить продукты лишний раз, стоит приготовить необычную закуску из бюджетных ингредиентов. Для этого не нужно использовать много продуктов. Расскажем, как сделать сырные рулеты с колбасой.

Ингредиенты для сырных рулетов с колбасой:

  • Плавленый сыр — 2 шт.;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Колбасная нарезка — 80 г;
  • Сметана — 1 ст. л.;
  • Майонез — 1 ст. л.;
  • Укроп — пучок;
  • Соль — ⅓ ч. л.

Приготовление сырных рулетов с колбасой:

Сыр выкладываем в целлофановый пакет и убираем в микроволновку. На максимальной мощности растапливаем сыр 30 секунд. Далее скалкой или руками делаем из растопленного сыра тонкий прямоугольный пласт.

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Убираем пласт в холодильник до застывания.

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

В это время отвариваем вкрутую яйца, делим желток от белка. Натираем на маленьких резцах терки желток и белок отдельно.

В чаше смешиваем майонез со сметаной и солим. Добавляем в желтки и в белки по ложке полученного соуса, перемешиваем.

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Удаляем с верхушки сырного пласта целлофан. 

Выкладываем на сырный пласт ложку желтковой смеси и распределяем ровным слоем. На желтки кладем колбасу, данный слой покрываем белковой массой.

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Сворачиваем пласт в рулет начинкой внутрь, фиксируем целлофаном и убираем в холодильник на час.

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Шинкуем укроп, удаляем неровные края рулета и посыпаем зеленью.

Плавленый сыр теперь использую по новому. Рецепт вкусной закуски из простых продуктов

Таким образом получается интересная, при этом недорогая закуска. Хорошо подходит как на праздничный стол, так и в качестве повседневной закуски.

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