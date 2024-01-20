Описание приготовления:

Щука с майонезом в кляре вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Так приготовить можно не только щуку, но и любую другую рыбу. Подавайте щуку с картофелем, тушеными или свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Щука 500 Грамм (свежая)

Майонез 2 Ст. ложки

Яйца 1 Штука

Мука 30 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

185 ккал

Калорийность

19 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Щука с майонезом в кляре»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления щуки с майонезом в кляре. Щуку почистите от чешуи, плавников и внутренностей.

Из щуки сделайте филе, удалите кости и сполосните. Филе обсушите и порежьте на части, посолите и поперчите.

Яйцо разбейте в миску, посолите и перемешайте до однородности. Все посолите и добавьте майонез. Все хорошо перемешайте до однородности.

Каждый кусок филе обваляйте в муке.

Окуните куски щуки в майонезный кляр. Затем снова в муку и опять в яичную массу.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте щуку до золотистой корочки на медленном огне с двух сторон, примерно по 4-5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!