Описание приготовления:
Щука с майонезом в кляре вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Так приготовить можно не только щуку, но и любую другую рыбу. Подавайте щуку с картофелем, тушеными или свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Щука 500 Грамм (свежая)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Яйца 1 Штука
- Мука 30 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
185 ккал
Калорийность
19 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Щука с майонезом в кляре»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления щуки с майонезом в кляре. Щуку почистите от чешуи, плавников и внутренностей.
Из щуки сделайте филе, удалите кости и сполосните. Филе обсушите и порежьте на части, посолите и поперчите.
Яйцо разбейте в миску, посолите и перемешайте до однородности. Все посолите и добавьте майонез. Все хорошо перемешайте до однородности.
Каждый кусок филе обваляйте в муке.
Окуните куски щуки в майонезный кляр. Затем снова в муку и опять в яичную массу.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте щуку до золотистой корочки на медленном огне с двух сторон, примерно по 4-5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!