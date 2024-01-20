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Щука с майонезом в кляре

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Щука с майонезом в кляре

Описание приготовления:

Щука с майонезом в кляре вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Так приготовить можно не только щуку, но и любую другую рыбу. Подавайте щуку с картофелем, тушеными или свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

  • Щука 500 Грамм (свежая)
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Яйца 1 Штука
  • Мука 30 Грамм
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

185 ккал

Калорийность

19 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Щука с майонезом в кляре»

Щука с майонезом в кляре

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления щуки с майонезом в кляре. Щуку почистите от чешуи, плавников и внутренностей.

Щука с майонезом в кляре

Из щуки сделайте филе, удалите кости и сполосните. Филе обсушите и порежьте на части, посолите и поперчите.

Щука с майонезом в кляре

Яйцо разбейте в миску, посолите и перемешайте до однородности. Все посолите и добавьте майонез. Все хорошо перемешайте до однородности.

Щука с майонезом в кляре

Каждый кусок филе обваляйте в муке.

Щука с майонезом в кляре

Окуните куски щуки в майонезный кляр. Затем снова в муку и опять в яичную массу.

Щука с майонезом в кляре

В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте щуку до золотистой корочки на медленном огне с двух сторон, примерно по 4-5 минут с каждой стороны.

Щука с майонезом в кляре

Приятного аппетита!

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