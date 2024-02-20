По этому рецепту любая рыба получается идеально. Дорогую больше не покупаю: 2 вкусных варианта приготовления

Рыба — это важная часть рациона любого человека. Большое количество кухонь всего мира готовят рыбные блюда. Зачастую это связано с тем6ч то много стран находятся близко к морям, океанам и рекам. Рыба считается доступным источником пищи, которым питались предки.
В рыбных продуктах реально содержится большое количество витаминов и минералов. Например, фосфор, ответственный за функции многих систем в организме.
Рыбу люди жарят, варят, запекают, засаливают и коптят. Есть более 10.000 блюд из рыбы. В каждом государстве фавориты свои — семга, кета, щука, караси и лососи.
Расскажем, как приготовить дома рыбу вкусно и полезно.
Ингредиенты для рыбных котлет:
- рыбное филе — 800 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сырое яйцо — шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- майонез — 4 ст.л.;
- мука — 4 ст.л.
Приготовление рыбных котлет:
Нарезаем маленькими кубиками рыбное филе, аналогично измельчаем вареные яйца. В миске смешиваем сырое яйцо с солью и майонезом.
Высыпаем в соус муку и перемешиваем. Выкладываем кляр к яйцам и рыбе, смешиваем компоненты.
Выкладываем столовой ложкой котлеты на поверхность сковороды. Обжариваем их на растительном масле под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
Получаются легкие котлеты из рыбы без хлопот.
К смеси можно добавить любимые специи, чтобы улучшить вкус.
Ингредиенты для тушеной рыбы:
- филе трески — шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- лук — 250 г;
- морковь — 250 г;
- мука — 1 ст.л.;
- кетчуп — 3 ст.л.;
- кипяток — 400 мл;
- 2 лавровых листа;
- душистый перец;
- сахар — 1 ст.л.
Приготовление тушеной рыбы:
Нарезаем небольшими кусочками филе трески, солим и посыпаем любимыми специями. Обваливаем в муке каждый кусочек и обжариваем в сковороде на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем рыбу в отдельную миску. Обжариваем в сковороде лук. Натираем на крупной терке морковь, кладем к луку.
Высыпаем к овощам столовую ложку муки, добавляем кетчуп, смешиваем. Вливаем кипяток в смесь, добавляем лавровые листья и душистый перец, посыпаем сахаром.
Варим так соус пару минут, а затем убираем лавровые листья.
Добавляем в соус рыбу и тушим под крышкой 20 минут.
Получается сочная треска в овощном соусе.
Рыбу можно подавать с картошкой, с крупами и даже с макаронами.