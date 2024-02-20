По этому рецепту любая рыба получается идеально. Дорогую больше не покупаю: 2 вкусных варианта приготовления

Рыба — это важная часть рациона любого человека. Большое количество кухонь всего мира готовят рыбные блюда. Зачастую это связано с тем6ч то много стран находятся близко к морям, океанам и рекам. Рыба считается доступным источником пищи, которым питались предки.

В рыбных продуктах реально содержится большое количество витаминов и минералов. Например, фосфор, ответственный за функции многих систем в организме.

Рыбу люди жарят, варят, запекают, засаливают и коптят. Есть более 10.000 блюд из рыбы. В каждом государстве фавориты свои — семга, кета, щука, караси и лососи.

Расскажем, как приготовить дома рыбу вкусно и полезно.

Ингредиенты для рыбных котлет:

рыбное филе — 800 г;

яйца вареные — 3 шт.;

сырое яйцо — шт.;

соль — ½ ч.л.;

майонез — 4 ст.л.;

мука — 4 ст.л.

Приготовление рыбных котлет:

Нарезаем маленькими кубиками рыбное филе, аналогично измельчаем вареные яйца. В миске смешиваем сырое яйцо с солью и майонезом.

Высыпаем в соус муку и перемешиваем. Выкладываем кляр к яйцам и рыбе, смешиваем компоненты.

Выкладываем столовой ложкой котлеты на поверхность сковороды. Обжариваем их на растительном масле под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Получаются легкие котлеты из рыбы без хлопот.

К смеси можно добавить любимые специи, чтобы улучшить вкус.

Ингредиенты для тушеной рыбы:

филе трески — шт.;

соль — ½ ч.л.;

лук — 250 г;

морковь — 250 г;

мука — 1 ст.л.;

кетчуп — 3 ст.л.;

кипяток — 400 мл;

2 лавровых листа;

душистый перец;

сахар — 1 ст.л.

Приготовление тушеной рыбы:

Нарезаем небольшими кусочками филе трески, солим и посыпаем любимыми специями. Обваливаем в муке каждый кусочек и обжариваем в сковороде на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем рыбу в отдельную миску. Обжариваем в сковороде лук. Натираем на крупной терке морковь, кладем к луку.

Высыпаем к овощам столовую ложку муки, добавляем кетчуп, смешиваем. Вливаем кипяток в смесь, добавляем лавровые листья и душистый перец, посыпаем сахаром.

Варим так соус пару минут, а затем убираем лавровые листья.

Добавляем в соус рыбу и тушим под крышкой 20 минут.

Получается сочная треска в овощном соусе.

Рыбу можно подавать с картошкой, с крупами и даже с макаронами.