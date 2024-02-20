Рецепт: Постный майонез — с жидкостью из-под консервированного горошка

Ингредиенты:
жидкость от консервированного горошка — 45г;
масло подсолнечное — 115мл;
сахар — 0,5ч.л.;
соль — 0,5ч.л.
Способ приготовления: Наверняка вы хоть раз задумывались о том, чтобы как-то использовать жидкость от консервированного горошка, а не выливать ее.
Так вот предлагаю вам сделать отличный постный или веганский майонез.
В отличие от классического майонеза, он не расслаивается и получается всегда. Подходит такой майонез и для заправки салатов и для добавления в горячие блюда. Я также люблю с таким майонезом делать различные соусы.
Итак, давайте готовить.
Я готовлю майонез в той же баночке, в которой потом его храню, чтобы не мыть лишнюю посуду.
Наливаем в баночку жидкость из-под консервированного горошка.
Добавляем сахар, соль и взбиваем венчиком, либо погружным блендером.
Взбивается жидкость из-под горошка вот с такую пышную и устойчивую пену — аквафабу. Для этого требуется где-то 1,5-2 минуты.
Дальше я фотографии не делала, потому что это проблематично. Надо взбивать данную массу и постепенно добавлять подсолнечное масло.
Получается вот такой майонез средней густоты. Если нравится более густой вариант, то можно добавить на 20-30мл масла больше, чем указано в рецепте.
Также по желанию, в уже готовый майонез, можно добавить горчицу или горчичный порошок по вкусу и/или лимонный сок.
Храниться такой майонез до одной недели в холодильнике. Чтобы увеличить срок хранения до трех недель, можно добавить 1 чайную ложку яблочного уксуса в аквафабу (взбитую жидкость из-под горошка)
Время приготовления: 10 мин.