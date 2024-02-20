Рецепт: Постный майонез — с жидкостью из-под консервированного горошка

Ингредиенты:

жидкость от консервированного горошка — 45г;

масло подсолнечное — 115мл;

сахар — 0,5ч.л.;

соль — 0,5ч.л.

Способ приготовления: Наверняка вы хоть раз задумывались о том, чтобы как-то использовать жидкость от консервированного горошка, а не выливать ее.

Так вот предлагаю вам сделать отличный постный или веганский майонез.

В отличие от классического майонеза, он не расслаивается и получается всегда. Подходит такой майонез и для заправки салатов и для добавления в горячие блюда. Я также люблю с таким майонезом делать различные соусы.

Итак, давайте готовить.

Я готовлю майонез в той же баночке, в которой потом его храню, чтобы не мыть лишнюю посуду.

Наливаем в баночку жидкость из-под консервированного горошка.

Добавляем сахар, соль и взбиваем венчиком, либо погружным блендером.

Взбивается жидкость из-под горошка вот с такую пышную и устойчивую пену — аквафабу. Для этого требуется где-то 1,5-2 минуты.

Дальше я фотографии не делала, потому что это проблематично. Надо взбивать данную массу и постепенно добавлять подсолнечное масло.

Получается вот такой майонез средней густоты. Если нравится более густой вариант, то можно добавить на 20-30мл масла больше, чем указано в рецепте.

Также по желанию, в уже готовый майонез, можно добавить горчицу или горчичный порошок по вкусу и/или лимонный сок.

Храниться такой майонез до одной недели в холодильнике. Чтобы увеличить срок хранения до трех недель, можно добавить 1 чайную ложку яблочного уксуса в аквафабу (взбитую жидкость из-под горошка)

Время приготовления: 10 мин.