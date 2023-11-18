ГлавнаяРецептыПо этому рецепту мясо всегда будет сочным: приготовьте идеальный бефстроганов По этому рецепту мясо всегда будет сочным: приготовьте идеальный бефстроганов На чтение: 2 минуты Традиционный бефстроганов всегда подается горячим и с картофельным пюре. Приготовив говядину по этому рецепту, вы удивитесь ее мягкости. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Название блюда происходит из французского и означает «говядина по-строгановски». Также его можно встретить под рядом других наименований – мясо по-строгановски или Беф-Строганов. Обязательно попробуйте Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами Рецепт идеального бефстроганов Время: 1 час Порций: 3 Ингредиенты: – 500 граммов говядины (советуем использовать шейную часть); – 1 луковица; – 1 зубчик чеснока; – 1 столовая ложка муки; – 100 миллилитров сметаны; – 20 граммов сливочного масла; – 3 столовые ложки томатной пасты; – 100 миллилитров воды; – соль и черный молотый перец по вкусу; – 1 лавровый лист. Приготовьте бефстроганов – вам понравится / Фото Unsplash Приготовление: Нарежьте говядину полосками или кусочками как больше нравится. Также измельчите чеснок, а лук порежьте перьями или полукольцами. Мясо посолите, поперчите, присыпьте мукой и хорошо перемешайте, чтобы она покрыла все кусочки. Обжарьте говядину на растительном масле в 2 – 3 подхода на хорошо прогретой сковороде до румяности. Переложите на тарелку. На этой же сковороде обжарьте лук до золотистости, после чего добавьте сливочное масло. Выложите мясо к луку, добавьте чеснок, томатную пасту, сметану и воду. Хорошо перемешайте, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите до желаемой мягкости мяса, но не менее 20 – 30 минут. К бефстроганов идеально подойдут блюда из картофеля – оригинальный гарнир можно выбрать в нашей подборке. Поделитесь с друзьями