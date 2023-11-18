По этому рецепту мясо всегда будет сочным: приготовьте идеальный бефстроганов

Традиционный бефстроганов всегда подается горячим и с картофельным пюре. Приготовив говядину по этому рецепту, вы удивитесь ее мягкости.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Название блюда происходит из французского и означает «говядина по-строгановски». Также его можно встретить под рядом других наименований – мясо по-строгановски или Беф-Строганов.

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Рецепт идеального бефстроганов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины (советуем использовать шейную часть);

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка муки;

– 100 миллилитров сметаны;

– 20 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– 1 лавровый лист.

Приготовьте бефстроганов – вам понравится / Фото Unsplash

Приготовление:

Нарежьте говядину полосками или кусочками как больше нравится. Также измельчите чеснок, а лук порежьте перьями или полукольцами. Мясо посолите, поперчите, присыпьте мукой и хорошо перемешайте, чтобы она покрыла все кусочки. Обжарьте говядину на растительном масле в 2 – 3 подхода на хорошо прогретой сковороде до румяности. Переложите на тарелку. На этой же сковороде обжарьте лук до золотистости, после чего добавьте сливочное масло. Выложите мясо к луку, добавьте чеснок, томатную пасту, сметану и воду. Хорошо перемешайте, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите до желаемой мягкости мяса, но не менее 20 – 30 минут.

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