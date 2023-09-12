Вкусное блюдо из овощей: простой рецепт запеканки из кабачков и цветной капусты

Это очень простое и вкусное сезонное блюдо, которое невероятно просто приготовить.

Запеканка, или флан, из кабачков и цветной капусты, это вкусное блюдо, которое готовится из сезонных овощей. Рецептом поделились на сайте Buonissimo.

Запеканка из кабачков и цветной капусты

Ингредиенты

кабачки 500 г;

цветная капуста 400 г;

небольшая луковица;

свежие жидкие сливки 6 столовых ложек;

базилик 1 пучок;

сливочное масло 60 г;

оливковое масло 3 столовые ложки;

мускатный орех 1 щепотка;

2 яйца;

соль, перец.

Вымойте кабачки, очистите их и нарежьте кружочками. Мелко нарежьте лук и обжарьте его в масле на медленном огне. Добавьте кабачки, готовьте в закрытой посуде на умеренном огне около 15 минут, периодически помешивая.

Тщательно вымойте соцветия цветной капусты и быстро припустите их в кипятке минут десять, после достаньте и измельчите блендером. Смешайте со сливками, сырыми яйцами, посолите и поперчите, добавьте мускатный орех.

После выкладывайте слоями кабачки и заливайте сверху смесью с цветной капустой и добавляйте листики базилика. Закончите слоем кабачков. Можете присыпать сверху тертым сыром.

Готовьте запеканку в духовке, разогретой до 180 градусов примерно 40–50 минут, накрыв форму алюминиевой фольгой.

Подавайте запеканку горячей, или теплой.

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