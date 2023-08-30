Описание приготовления:

Топинамбур — очень полезный корнеплод. Его можно есть в любом виде и по вкусу он напоминает кочерыжку от белокочанной капусты или молодые семечки из подсолнуха. Если хотите, чтобы он хорошо чувствовался в каше, мелко порежьте или натрите его на крупной терке. А если предпочитаете однородную кашу, натрите топинамбур на мелкой терке. С топинамбуром можно приготовить любую кашу, но учитывайте время приготовления именно для этой крупы.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Топинамбур Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров

Вода 150 Миллилитров

Геркулес хлопья 3 Ст. ложки

Топинамбур 50 Грамм

Масло сливочнoe 15 Грамм

Соль 1 Щепотка

Мед По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

91 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Каша с топинамбуром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления каши с топинамбуром.

Воду налейте в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Топинамбур вымойте, очистите от кожуры и натрите на крупной или средней терке. Выложите в кастрюлю и варите в течение 5 минут.

Всыпьте в кастрюлю геркулес и варите на медленном огне до загустения, перемешивая. На это уйдет примерно 3 минуты.

Влейте в кашу молоко, посолите и варите до готовности геркулеса. Готовую кашу снимите с огня, добавьте сливочное масло и дайте постоять под крышкой 5 минут. Готовую кашу разложите по тарелкам, полейте медом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!