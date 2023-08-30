Описание приготовления:
Топинамбур — очень полезный корнеплод. Его можно есть в любом виде и по вкусу он напоминает кочерыжку от белокочанной капусты или молодые семечки из подсолнуха. Если хотите, чтобы он хорошо чувствовался в каше, мелко порежьте или натрите его на крупной терке. А если предпочитаете однородную кашу, натрите топинамбур на мелкой терке. С топинамбуром можно приготовить любую кашу, но учитывайте время приготовления именно для этой крупы.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Топинамбур Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 150 Миллилитров
- Вода 150 Миллилитров
- Геркулес хлопья 3 Ст. ложки
- Топинамбур 50 Грамм
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Мед По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
91 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Каша с топинамбуром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления каши с топинамбуром.
Воду налейте в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Топинамбур вымойте, очистите от кожуры и натрите на крупной или средней терке. Выложите в кастрюлю и варите в течение 5 минут.
Всыпьте в кастрюлю геркулес и варите на медленном огне до загустения, перемешивая. На это уйдет примерно 3 минуты.
Влейте в кашу молоко, посолите и варите до готовности геркулеса. Готовую кашу снимите с огня, добавьте сливочное масло и дайте постоять под крышкой 5 минут. Готовую кашу разложите по тарелкам, полейте медом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!