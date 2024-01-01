Подборка быстрых салатов на Новогодние праздники. Самые доступные ингредиенты, но так вкусно и просто

Готовить салаты стало популярно в Древней Греции. Оттуда пришло название “салат”. Изначально оно означает, что блюдо соленое. Сейчас не всегда можно увидеть соленые салаты, например, если он фруктовый. Но, по традиции предков название сохранилось.

Салаты стали универсальным яством на праздники и на повседневные ужины, обеды и перекусы. Трудно представить человека, который не умеет готовить хотя бы самые элементарные салаты. Нарезать овощи и заправить их соусом — не трудно. Однако, для получения вкусного салата, надо уметь сочетать продукты.

Приготовим несколько разных бюджетных салатов из минимума продуктов.

Ингредиенты для салата Днестр:

пекинская капуста — 1 шт.;

колбаса варено-копченая — 300 г;

горошек — 180 г;

горчица зернами — 1 ч. л.;

майонез — 100 г;

перец черный молотый — щепотка;

соль — ½ ч.л.

Приготовление салата Днестр:

Шинкуем мелко пекинскую капусту, ее можно заменить на белокочанную. Нарезаем тонкими брусочками колбасу, смешиваем с капустой и горошком. Важно удалить из горошка лишнюю жидкость.

Добавляем майонез и горчицу в салат, солим и перчим, тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для салата с копченым окорочком:

куриные окорочка копченые — 350 г;

кукуруза консервированная — 350 г;

морковь по-корейски — 350 г;

майонез — 2 ст. л.

Приготовление салата с копченым окорочком:

Срезаем мясо с кости и нарезаем на маленькие кубики. Смешиваем в салатнике мясо окорочка с консервированной кукурузой и морковью по-корейски.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для салата Мадам:

виноград — 400 г;

куриная грудка отварная — 300 г;

ананасы консервированные — 300 г;

сыр — 200 г.

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика.

Приготовление салата Мадам:

Нарезаем маленьким кубиком сыр и вареную куриную грудку. Делим надвое каждую виноградину и удаляем из нее косточки.

Нарезаем мелко консервированные ананасы, смешиваем в салатнике с курицей, сыром и виноградом. Заправляем майонезом, пропускаем в блюдо через пресс зубчики чеснока.

Тщательно перемешиваем ингредиенты в салате.

Ингредиенты для салата Минутка:

помидоры — 300 г;

куриная грудка приготовленная — 300 г;

шампиньоны маринованные — 250 г;

майонез — 1 ст. л.

Приготовление салата Минутка:

Нарезаем мелко маринованные грибы. Отвариваем или запекаем курицу, нарезаем маленьким кубиком. Удаляем серединку из помидор, мякоть мелко нарезаем.

Смешиваем в миске грибы, курицу и помидоры, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Приготовить эти салаты можно как на праздник, так и на каждый день. Отличная возможность попробовать быстрые простые сочетания продуктов.