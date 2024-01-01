Рецепт: Перепелиные яйца Праздничные — Красивая , праздничная закуска.

Ингредиенты:
перепелиные яйца сваренные — 15 шт;
крем антарктик криль — 1 ст. ложка;
укроп свежий (веточки) — 1 шт;
икра красная горбуши — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Новогодний стол отличается от любого праздничного тем, что изобилует всякими явствами, которые припасают именно для этого праздника.
Поэтому я стараюсь делать порции не большими. что бы всё можно было попробовать.
Это блюдо как нельзя подходит, мелкие, красивые и очень вкусные яйца почти Брюле.
Работа не сложная, и не долгая.
Я йца перепёлок я варю 3-4 минуты. Затем охлаждённые стоят ночь в холодильнике. После этого они отлично чистятся.
Разрезаю яйца вдоль. Желтки откладываю.
Так готовлю все яйца.
Половину работы сделали, работаем с желтками.
Любимый для вас крем. У нас этот.
Добавляю ложку верхом крема в желтки.
Разминаю всё вилкой, это легко и не долго.
Веточку укропа промыла и просушила.
Сняла нежные веточки и мелко порезала.
Хорошо вымешиваю и наполняю яйца смесью.
Я торопилась и красоту не наводила, просто наполняла половинки. Можно мокрой ложкой или смоченной маслом заглаживать наполнение. Но. это вариант. если не спешить.
Наполнение я не солила, крем немного солёный и дальнейшее украшение яиц даст остальную не достающую солёность.
У меня икра ГОРБУШИ, которую я в этом году покупала и готовила сама.
Что бы картинка была веселее и праздничнее, украшаю блюдо выборочно нежными веточками укропа.
Нежная, лёгкая и очень вкусная закуска. И, что не маловажно-красивая.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.