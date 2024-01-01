Рецепт: Перепелиные яйца Праздничные — Красивая , праздничная закуска.

Ингредиенты:

перепелиные яйца сваренные — 15 шт;

крем антарктик криль — 1 ст. ложка;

укроп свежий (веточки) — 1 шт;

икра красная горбуши — 50 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Новогодний стол отличается от любого праздничного тем, что изобилует всякими явствами, которые припасают именно для этого праздника.

Поэтому я стараюсь делать порции не большими. что бы всё можно было попробовать.

Это блюдо как нельзя подходит, мелкие, красивые и очень вкусные яйца почти Брюле.

Работа не сложная, и не долгая.

Я йца перепёлок я варю 3-4 минуты. Затем охлаждённые стоят ночь в холодильнике. После этого они отлично чистятся.

Разрезаю яйца вдоль. Желтки откладываю.

Так готовлю все яйца.

Половину работы сделали, работаем с желтками.

Любимый для вас крем. У нас этот.

Добавляю ложку верхом крема в желтки.

Разминаю всё вилкой, это легко и не долго.

Веточку укропа промыла и просушила.

Сняла нежные веточки и мелко порезала.

Хорошо вымешиваю и наполняю яйца смесью.

Я торопилась и красоту не наводила, просто наполняла половинки. Можно мокрой ложкой или смоченной маслом заглаживать наполнение. Но. это вариант. если не спешить.

Наполнение я не солила, крем немного солёный и дальнейшее украшение яиц даст остальную не достающую солёность.

У меня икра ГОРБУШИ, которую я в этом году покупала и готовила сама.

Что бы картинка была веселее и праздничнее, украшаю блюдо выборочно нежными веточками укропа.

Нежная, лёгкая и очень вкусная закуска. И, что не маловажно-красивая.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.