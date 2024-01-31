Описание приготовления:
Блины можно приготовить по своему любимому рецепту. Внутри блинов будет вишня без косточек, можно взять замороженную или свежую вишню. Сметанный крем сделаем просто из сметаны и сахарной пудры. Подавать такой десерт можно с чашечкой чая или ароматным кофе.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Мука Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1 Стакан
- Мука пшеничная 1 Стакан
- Кипяток 1 Стакан
- Яйца 1 Штука
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Вишня 300 Грамм (без косточек)
- Сметана 200 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Сахарная пудра 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
243 ккал
Калорийность
1 г
Белки
19 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины с вишней в сметанном креме»
Подготовьте ингредиенты.
В миску вбейте яйцо, добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте миксером. Добавьте в миску молоко, пшеничную муку.
Перемешайте все миксером, добавьте кипяток, еще раз перемешайте и влейте масло.
Разогрейте сковороду и жарьте блины.
На край каждого блинчика выложите вишню в ряд.
Скрутите блины рулетиком.
На тарелку выложите сначала четыре рулетика из блинов.
Сметану просто смешайте с сахарной пудрой. Смажьте блины сметанным кремом.
Таким образом выложите все блины. Сверху выложите три рулетика из блинов, после два рулетика из блинов, и в завершении один рулетик. Все слои смазывайте сметанным кремом.
Приятного аппетита!