Описание приготовления:

Блины можно приготовить по своему любимому рецепту. Внутри блинов будет вишня без косточек, можно взять замороженную или свежую вишню. Сметанный крем сделаем просто из сметаны и сахарной пудры. Подавать такой десерт можно с чашечкой чая или ароматным кофе.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Мука Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Стакан

Мука пшеничная 1 Стакан

Кипяток 1 Стакан

Яйца 1 Штука

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Вишня 300 Грамм (без косточек)

Сметана 200 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Сахарная пудра 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

243 ккал

Калорийность

1 г

Белки

19 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины с вишней в сметанном креме»

Подготовьте ингредиенты.

В миску вбейте яйцо, добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте миксером. Добавьте в миску молоко, пшеничную муку.

Перемешайте все миксером, добавьте кипяток, еще раз перемешайте и влейте масло.

Разогрейте сковороду и жарьте блины.

На край каждого блинчика выложите вишню в ряд.

Скрутите блины рулетиком.

На тарелку выложите сначала четыре рулетика из блинов.

Сметану просто смешайте с сахарной пудрой. Смажьте блины сметанным кремом.

Таким образом выложите все блины. Сверху выложите три рулетика из блинов, после два рулетика из блинов, и в завершении один рулетик. Все слои смазывайте сметанным кремом.

Приятного аппетита!