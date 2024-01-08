Подкормка для спатифиллума: рецепты средств для интенсивной бутонизации – растение расправит белоснежные паруса

Естественной средой обитания спатифиллума являются влажные и болотистые леса с почвой, которая богата разлагающейся органикой.
Чтобы «женское счастье» цвело и приковывало взгляды, его нужно регулярно подкармливать.
Эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», агроном Анастасия Коврижных подсказала несколько рецептов для интенсивной бутонизации.
Эксперт: Анастасия КоврижныхРубрика: Сад и огородОпубликовано: 08.01.2024 19:37 Проверено редакциейСодержаниеДрожжиВодкаЯнтарная кислота
Дрожжи
Для стимулирования цветения спатифиллума можно использовать раствор пекарских дрожжей.
Он является источником азота и стимулятором роста. Эксперт рекомендуют концентрацию – 10 г дрожжей на литр воды.
Это средство применяется в начале весны вместе с удобрениями, которые содержат фосфор и калий. При таком питании растение обязательно зацветет.
Водка
Этот вариант нельзя назвать удобрением в привычном смысле слова, но на полив водкой растение откликается обильным бутонообразованием.
Метод подходит для абсолютно здоровых спатифиллумов. Потому что водка вызывает стресс у растения. Болеющий цветок ослабнет еще сильнее, а здоровый будет обильно цвести.
Перед поливом водку нужно развести в пропорции 75 мл на литр воды.
Янтарная кислота
Для активизации роста и цветения спатифиллума лучше использовать не стрессовые средства, а стимуляторы роста.
Например, цветоводы нахваливают янтарную кислоту и «Эпин». Готовят растворы и опрыскивают листья раз в 2-4 недели.
Ранее мы рассказывали, как подкармливать комнатные растения активированным углем для роста и цветения.