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Подкормка для спатифиллума: рецепты средств для интенсивной бутонизации – растение расправит белоснежные паруса

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Подкормка для спатифиллума: рецепты средств для интенсивной бутонизации – растение расправит белоснежные паруса

Естественной средой обитания спатифиллума являются влажные и болотистые леса с почвой, которая богата разлагающейся органикой. 

Чтобы «женское счастье» цвело и приковывало взгляды, его нужно регулярно подкармливать. 

Эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», агроном Анастасия Коврижных подсказала несколько рецептов для интенсивной бутонизации. 

Эксперт: Анастасия КоврижныхРубрика: Сад и огородОпубликовано: 08.01.2024 19:37 Проверено редакциейСодержаниеДрожжиВодкаЯнтарная кислота

Дрожжи

Для стимулирования цветения спатифиллума можно использовать раствор пекарских дрожжей.

Он является источником азота и стимулятором роста. Эксперт рекомендуют концентрацию – 10 г дрожжей на литр воды. 

Это средство применяется в начале весны вместе с удобрениями, которые содержат фосфор и калий. При таком питании растение обязательно зацветет. 

Водка

Этот вариант нельзя назвать удобрением в привычном смысле слова, но на полив водкой растение откликается обильным бутонообразованием.

Метод подходит для абсолютно здоровых спатифиллумов. Потому что водка вызывает стресс у растения. Болеющий цветок ослабнет еще сильнее, а здоровый будет обильно цвести. 

Перед поливом водку нужно развести в пропорции 75 мл на литр воды. 

Янтарная кислота

Для активизации роста и цветения спатифиллума лучше использовать не стрессовые средства, а стимуляторы роста. 

Например, цветоводы нахваливают янтарную кислоту и «Эпин». Готовят растворы и опрыскивают листья раз в 2-4 недели. 

Ранее мы рассказывали, как подкармливать комнатные растения активированным углем для роста и цветения. 
 

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