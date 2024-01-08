Подкормка для спатифиллума: рецепты средств для интенсивной бутонизации – растение расправит белоснежные паруса

Естественной средой обитания спатифиллума являются влажные и болотистые леса с почвой, которая богата разлагающейся органикой.

Чтобы «женское счастье» цвело и приковывало взгляды, его нужно регулярно подкармливать.

Эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», агроном Анастасия Коврижных подсказала несколько рецептов для интенсивной бутонизации.

Эксперт: Анастасия КоврижныхРубрика: Сад и огородОпубликовано: 08.01.2024 19:37 Проверено редакциейСодержаниеДрожжиВодкаЯнтарная кислота

Дрожжи

Для стимулирования цветения спатифиллума можно использовать раствор пекарских дрожжей.

Он является источником азота и стимулятором роста. Эксперт рекомендуют концентрацию – 10 г дрожжей на литр воды.

Это средство применяется в начале весны вместе с удобрениями, которые содержат фосфор и калий. При таком питании растение обязательно зацветет.

Водка

Этот вариант нельзя назвать удобрением в привычном смысле слова, но на полив водкой растение откликается обильным бутонообразованием.

Метод подходит для абсолютно здоровых спатифиллумов. Потому что водка вызывает стресс у растения. Болеющий цветок ослабнет еще сильнее, а здоровый будет обильно цвести.

Перед поливом водку нужно развести в пропорции 75 мл на литр воды.

Янтарная кислота

Для активизации роста и цветения спатифиллума лучше использовать не стрессовые средства, а стимуляторы роста.

Например, цветоводы нахваливают янтарную кислоту и «Эпин». Готовят растворы и опрыскивают листья раз в 2-4 недели.

Ранее мы рассказывали, как подкармливать комнатные растения активированным углем для роста и цветения.

