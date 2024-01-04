Вкусная и сытная закуска: рецепт запеченных шампиньонов с рисом

Из шампиньонов получается отличная горячая закуска. Особенно, если добавить в начинку рис.
Шампиньоны – универсальные грибы, приготовление которых не требует особых усилий. Если нафаршировать их начинкой с рисом, получится еще и очень сытно. А приятным бонусом к этой закуске является простота и быстрота приготовления. Фокус расскажет, как приготовить такую закуску.
Запеченные шампиньоны с рисом
Ингредиенты:
- 100 г длиннозерного риса;
- 8 крупных шампиньонов;
- 1 большой сладкий перец;
- 100 г бекона;
- петрушка;
- 60 г твердого сыра;
- соль, перец.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Отварите рис, или используйте тот, что уже был отварен ранее.
У шампиньонов отрежьте ножки и мелко нарежьте. Также нарежьте сладкий перец и бекон. Измельчите петрушку, а сыр натрите на мелкой терке.
На разогретой сковороде обжарьте бекон, потом добавьте шампиньоны и перец. Обжаривайте, помешивая, несколько минут.
Полученную смесь смешайте с рисом, добавьте петрушку и перемешайте. Нафаршируйте шляпки шампиньонов, так что выбирайте грибы побольше, чтобы в шляпки помещалось побольше начинки.
Посыпьте сыром и запекайте шампиньоны в разогретой духовке около 20 минут. Подавайте закуску горячей.
Также из шампиньонов вы можете приготовить немало вкусных блюд.