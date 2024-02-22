Подорож по світу. Як виїхати на відпочинок з Луцька?

Під час повномасштабного вторгнення в Україні закрити всі авіа перевезення. Але це не привід відмовлятись від відпочинку або відпустки. Сьогодні дуже складно зберегти психологічну рівновагу, а подорожі та відчуття безпеки можуть перезавантажити людину. Лучани, як і всі інші жителі нашої країни, все ж можуть скористатись можливістю поїздок за кордон, і не тільки автомобілем, але й літаком теж. Адже попри закриття авіарейсів, всі турагенції Луцька все одно працюють! І саме вони можуть надати безліч варіантів для гарної подорожі.

У даній статті пропонуємо огляд теми подорожування світом і зокрема зосередимось як же ж можна виїхати на відпочинок з м.Луцьк. Але перед чим пропонуємо порівняти різні види подорожування та розкрити переваги й недоліки кожного з них. Поїхали!

Автобусні тури. Переваги та недоліки

Через закриття аеропортів, такий вид послуг став дуже популярним. Набагато легше замовити тур й одразу вирушити до обраної країни з рідного міста. Найчастіше такі подорожі пропонують по містах Європи, та включають одразу декілька країн. На автобусі мандрувати набагато дешевше, ніж на літаку.

Замовляючи у турагенції такі послуги, людина може розраховувати, що за неї все вирішить компанія. Так воно і є. Не треба шукати готель, щоб переночувати, міркувати де смачно поїсти, та куди сходити у новому місці. Туроператори мають вже повністю розписані програми для туристів та все, що від вас потрібно – це насолоджуватись відпусткою.

Як правило, в автобусі завжди присутній гід зі знанням іноземних мов. Він не тільки допоможе зорієнтуватись у новій країні, побороти мовний бар’єр, але й розповість багато цікавих та пізнавальних історій про місця, які ви відвідуєте.

Найчастіше такі тури включають нічні переїзди, тому можна суттєво зекономити на готелях, але в такому випадку автобуси повинні бути дуже комфортабельними, щоб людина змогла відпочити. Для туристів, які не можуть спати у транспорті, та довгий час знаходитись у сидячому положенні краще відмовитись від таких пропозицій. Також враховуйте, що сусіди, які з вами будуть подорожувати, можуть нести дискомфорт протягом 5-7 днів та вам нікуди буде від них подітись.

В таких турах мало вільного часу, та можливості експериментувати. За туристів вже визначили час відвідування того чи іншого міста, виїзд та приїзд відбувається тільки за графіком.

Подорожування літаком

Під час війни, в нас практично відсутня можливість виїжджати на море, залишилась тільки Одеса. Якщо ви бажаєте поїхати до Туреччини, Єгипту, Італії, Іспанії або інших сонячних країн, краще летіти на літаку. Автобуси теж туди їздять, але маршрут дуже довгий та втомливий. На наземному транспорті швидше всього дібратись хіба лише до Болгарії.

Подорожі на літаку – це завжди зручно та швидко, а головне — це високий рівень комфорту. Вам завжди подадуть їжу та воду, на борту є комфортний туалет, а сам переліт значно краще переноситься організмом людини.

В наш час туроператори Луцька пропонують безліч варіантів подорожей в будь-яку країну світу. Для цього вам треба спочатку дістатись до аеропорту Польщі, Молдови або Румунії, а вже звідти починати свою відпустку. В столицях даних країн дуже гарне авіа сполучення з усім світом. Тому відкладайте всі сумніви й вирушайте в дорогу!

Нюанси виїзду за кордон

Одним з ключових елементів, коли ви плануєте подорож за кордон є час. Якщо раніше ми могли сісти на літак в нашій країні, то сьогодні трансфер до сусідніх країн може займати від 2 до 5 днів. При пануванні відпустки це треба враховувати. У вартість путівки турагенції, як правило, це не входить, але вони звичайно можуть вдало організувати й таке перевезення з будь-якого міста України за додаткову плату, і Луцьк — не виключення.

Відпочивати треба! Всупереч воєнному стану. Тим більше, якщо ви маєте таку можливість, а також бажання та ресурси для подорожі. Так, в наші дні все значно складніше, але немає нічого неможливого!

Не забувайте, що наша країна також дивовижна та має різні цікаві локації для гарного відпочинку. Тим паче, що чоловіки (більшість) за кордон зараз не можуть виїжджати. Тому чудову відпустку усією родиною можна провести й в Україні!