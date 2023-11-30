ГлавнаяРецептыПолезная информация к новогодним праздникам: чем шампанское отличается от игристого вина Полезная информация к новогодним праздникам: чем шампанское отличается от игристого вина На чтение: 2 минуты Невозможно представить себе новогодние праздники без бокала шампанского или игристого вина. Однако между этими напитками есть несколько отличительных черт, о которых знают далеко не все. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Шампанское и игристое вино поражают своей легкостью и невероятным вкусом. Часто их путают и избежать этой ошибки помогут несколько простых фактов. Интересно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Важный производитель Напиток можно назвать «Шампанским» только в том случае, если он изготовлен в регионе Шампань, расположенном недалеко от Парижа. Игристое вино, с другой стороны, может быть произведено в любой части света. Для его приготовления можно использовать разные сорта винограда. Чем отличается вкус Вкус игристого вина и шампанского определяется несколькими факторами. Это разные сорта винограда, метод производства и продолжительность выдержки. Однако существуют общие черты, которые могут помочь отличить их вкусовые профили. Игристое вино может быть изготовлено из разных сортов винограда, что позволяет получить разнообразные ароматы и вкусовые оттенки. Обычно оно отличается свежестью, лёгкостью и фруктовыми нотами. Вкус может быть сухим, полусухим или сладким в зависимости от производителя и конкретного стиля. Шампанское имеет более сложный вкус. Оно может иметь ноты белого цветущего плода, цитрусовых, масла или печенья. Вкус шампанского также определяется его выдержкой на дрожжах в бутылках, что придает ему характерный «созревший» вкус. Интересная информация: как правильно варить креветки. Поделитесь с друзьями