Полезная информация к новогодним праздникам: чем шампанское отличается от игристого вина

Невозможно представить себе новогодние праздники без бокала шампанского или игристого вина. Однако между этими напитками есть несколько отличительных черт, о которых знают далеко не все.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Шампанское и игристое вино поражают своей легкостью и невероятным вкусом. Часто их путают и избежать этой ошибки помогут несколько простых фактов.

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Важный производитель

Напиток можно назвать «Шампанским» только в том случае, если он изготовлен в регионе Шампань, расположенном недалеко от Парижа.

Игристое вино, с другой стороны, может быть произведено в любой части света. Для его приготовления можно использовать разные сорта винограда.

Чем отличается вкус

Вкус игристого вина и шампанского определяется несколькими факторами. Это разные сорта винограда, метод производства и продолжительность выдержки. Однако существуют общие черты, которые могут помочь отличить их вкусовые профили.

Игристое вино может быть изготовлено из разных сортов винограда, что позволяет получить разнообразные ароматы и вкусовые оттенки. Обычно оно отличается свежестью, лёгкостью и фруктовыми нотами. Вкус может быть сухим, полусухим или сладким в зависимости от производителя и конкретного стиля.

Шампанское имеет более сложный вкус. Оно может иметь ноты белого цветущего плода, цитрусовых, масла или печенья. Вкус шампанского также определяется его выдержкой на дрожжах в бутылках, что придает ему характерный «созревший» вкус.

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