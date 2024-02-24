Описание приготовления:

Для сытного и ароматного бульона используем говядину и курицу. Добавим в суп рис, томатную зажарку и картофель. Получается наваристый и очень ароматный суп, который можно подать самостоятельно или с зеленью, хлебом. Берите на заметку!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы География кухни: Польская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Вода 2 Литра

Говядина 400 Грамм

Курица 250 Грамм (крылышки и голени)

Картофель 300 Грамм

Морковь 70 Грамм

Лук 70 Грамм

Перец сладкий 50 Грамм

Рис 50 Грамм

Томатная паста 80 Грамм

Масло растительное 30 Миллилитров

Зелень По вкусу

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Лавровый лист По вкусу

Специи По вкусу (паприка, чесночный порошок)

Количество порций 5

Калорийность

184 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Польский томатный суп»

Подготовьте все ингредиенты. Заранее поставьте вариться бульон. Для бульона возьмите подходящую по объему кастрюлю, переложите говядину, любую часть курицы, залейте водой и поставьте на огонь. Варите бульон 1,5 часа. Когда бульон только закипит, снимите пену.

Спустя указанное время добавьте в бульон лавровый лист, соль, перец.

Говядину достаньте из бульона, нарежьте и переложите снова в кастрюлю. Если используете еще крылышки, их можно оставить целиком, или также разобрать мясо и вернуть его в бульон.

Картофель очистите и вымойте, нарежьте крупными кусочками и переложите в бульон. Добавьте рис. Варите рис и картофель 15 минут.

Очистите лук, морковь и перец. Овощи вымойте и просушите. После нарежьте лук небольшими кубиками, морковь нарежьте брусочками, перец нарежьте также небольшими кубиками или полосками.

Разогрейте сковороду и влейте немного масла, выложите овощи и жарьте их до готовности, помешивая, 4-5 минут. После добавьте томатную пасту и немного воды или томатного сока. Тушите заправку три минуты. Добавьте также немного специй по желанию — паприка, чесночный порошок.

Переложите заправку в кастрюлю, варите суп 10 минут. Затем добавьте по желанию зелень, отрегулируйте вкус на соль. Дайте супу настояться немного и подавайте к столу.

Приятного аппетита!