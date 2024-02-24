Самая нежная выпечка, которую мы пробовали: рецепт роскошного ягодного бриоша

Ягодный бриош является достойной альтернативой традиционным пирожкам. Вы удивитесь нежности теста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используется черника. Однако вы можете взять любые другие ягоды, которые у вас есть. Стоит попробовать Кулинарный шедевр всего из 2 ингредиентов: поспешите, пока еще сезон мандаринов Бриош с черникой Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 8 Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 125 миллилитров теплого молока;

– 40 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 50 граммов мягкого сливочного масла;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– щепотка соли. Для черничной начинки:

– 200 граммов свежей черники;

– 45 граммов сахара;

– сок и цедра небольшого лимона. Для украшения:

– 1 яичный желток;

– 1 столовая ложка молока. Приготовление: В кастрюле смешайте чернику, сахар, лимонную цедру и сок. Нагревайте на среднем огне, пока черника не лопнет, а смесь немного не загустеет. Далее отставьте в сторону и дайте остыть. В миску высыпьте муку, сделайте углубление в центре, добавьте в него сухие дрожжи и влейте одну столовую ложку теплого молока для активации дрожжей. Смешайте сахар, яйцо, мягкое сливочное масло, теплое молоко и щепотку соли. Замесите тесто до однородной консистенции и оставьте в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось и увеличилось вдвое. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в прямоугольник. Равномерно выложите охлажденный черничный джем. Заверните тесто с длинной стороны, а затем сформируйте простую косу в 2 пряди. Выложите косичку в форму для батона, застеленную пергаментной бумагой, и дайте ей подняться еще 15 – 20 минут. Смажьте поверхность желтково-молочной смесью. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте плетенку в разогретой духовке примерно 25 – 30 минут до золотистой корочки. Затем выньте из духовки и дайте полностью остыть. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями.