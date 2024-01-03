Получается у всех. Бюджетный десерт «Зимние шапки» — вкусно и быстро

Десерты зимой могут значительно отличаться от летних, так как имеют определенную специфику приготовления. Зимой кондитеры делают акцент на более новогодних и праздничных начинках, таких как цитрусовые, ягоды. Не обходится также без декора в виде кокосовой стружки и сахарной пудры, так как это напоминает снег.

Многие игнорируют приготовление десертов к праздничному столу. Вероятно, люди считают, что это лишнее. Однако, после закусок нередко хочется обновить вкусовые рецепторы чем-то сладким. Поэтому стоит присмотреться к простым рецептам новогодних десертов.

Покажем, как сделать десерт Зимние шапочки без выпечки.

Ингредиенты для десерта Зимние шапочки:

молоко — 500 мл;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 8 г;

мука — 20 г;

кукурузный крахмал — 35 г;

сливочное масло — 20 г;

фундук;

молочный шоколад — 20 г;

кокосовая стружка.

Приготовление десерта Зимние шапочки:

В сотейник выливаем молоко, высыпаем ванильный и классический сахар, муку и кукурузный крахмал, перемешиваем до растворения сыпучих компонентов. Доводим на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.

В густую массу выкладываем сливочное масло и тщательно перемешиваем. Выкладываем в рюмки по 8 см в диаметре данную массу и оставляем до застывания.

Оставляем рюмки в холодильнике на час. Далее достаем десерт из рюмок, слегка их встряхнув.

Измельчаем орехи и обваливаем ими бока десерта.

Растапливаем в микроволновке шоколад, покрываем им верхушки десерта.

Посыпаем шоколадную верхушку кокосовой стружкой.

Получается отменный десерт без выпечки и приготовления крема. Он подходит для людей, которые не умеют готовить десерты.