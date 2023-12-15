Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свеклы "Пальчики оближешь". Вместо томатной пасты можно добавить томаты в собственном соку, кетчуп или свежие помидоры. А из специй сюда хорошо подойдут итальянские травы или хмели-сунели. Подавать салат можно хоть теплым, хоть в холодном виде. Он хорошо будет сочетаться с мясом и черным хлебом. А перед подачей его можно дополнительно заправить майонезом или сметаной.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Свекла 1 Штука (крупная)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 20 Миллилитров

Томатная паста 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

89 ккал

Калорийность

0 г

Белки

5 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы "Пальчики оближешь"»

Подготовьте все ингредиенты.

Свеклу отварите до готовности в кожуре. Затем остудите и очистите от кожуры.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте репчатый лук порезанный кубиками до прозрачности.

Свеклу натрите на терке и добавьте в сковороду.

Добавьте томатную пасту и мелко порубленный зубчик чеснока. Посолите и поперчите. Все перемешайте. Жарьте свеклу около 15 минут, пока не выпарится лишняя влага.

Салат из свеклы "Пальчики оближешь" готов, приятного вам аппетита!