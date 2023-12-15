Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свеклы "Пальчики оближешь". Вместо томатной пасты можно добавить томаты в собственном соку, кетчуп или свежие помидоры. А из специй сюда хорошо подойдут итальянские травы или хмели-сунели. Подавать салат можно хоть теплым, хоть в холодном виде. Он хорошо будет сочетаться с мясом и черным хлебом. А перед подачей его можно дополнительно заправить майонезом или сметаной.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 1 Штука (крупная)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
89 ккал
Калорийность
0 г
Белки
5 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из свеклы "Пальчики оближешь"»
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу отварите до готовности в кожуре. Затем остудите и очистите от кожуры.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте репчатый лук порезанный кубиками до прозрачности.
Свеклу натрите на терке и добавьте в сковороду.
Добавьте томатную пасту и мелко порубленный зубчик чеснока. Посолите и поперчите. Все перемешайте. Жарьте свеклу около 15 минут, пока не выпарится лишняя влага.
Салат из свеклы "Пальчики оближешь" готов, приятного вам аппетита!