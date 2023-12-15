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Салат из свеклы «Пальчики оближешь»

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Салат из свеклы «Пальчики оближешь»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из свеклы "Пальчики оближешь". Вместо томатной пасты можно добавить томаты в собственном соку, кетчуп или свежие помидоры. А из специй сюда хорошо подойдут итальянские травы или хмели-сунели. Подавать салат можно хоть теплым, хоть в холодном виде. Он хорошо будет сочетаться с мясом и черным хлебом. А перед подачей его можно дополнительно заправить майонезом или сметаной.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла 1 Штука (крупная)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

89 ккал

Калорийность

0 г

Белки

5 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы "Пальчики оближешь"»

Салат из свеклы "Пальчики оближешь"

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из свеклы "Пальчики оближешь"

Свеклу отварите до готовности в кожуре. Затем остудите и очистите от кожуры.

Салат из свеклы "Пальчики оближешь"

Разогрейте сковороду на среднем огне. Обжарьте репчатый лук порезанный кубиками до прозрачности.

Салат из свеклы "Пальчики оближешь"

Свеклу натрите на терке и добавьте в сковороду.

Салат из свеклы "Пальчики оближешь"

Добавьте томатную пасту и мелко порубленный зубчик чеснока. Посолите и поперчите. Все перемешайте. Жарьте свеклу около 15 минут, пока не выпарится лишняя влага.

Салат из свеклы "Пальчики оближешь"

Салат из свеклы "Пальчики оближешь" готов, приятного вам аппетита!

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