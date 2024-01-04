Итальянцы, скорее всего, возмутились бы, увидев этот способ приготовления лазаньи. Но такая вариация столь популярного блюда способна сэкономить время хозяек, а также поберечь их кошелек. Узнайте, какие еще преимущества имеет аппетитная лазанья без готовых листов.

Вы печете утром блинчики к завтраку? Приготовьте сразу двойную порцию. Тогда у вас уже будет готова основа для вкуснейшего блюда на ужин. Заверяем вас, использовать блинчики вместо дорогущих листов для лазаньи — идея что надо. Просто и бюджетно!

Быстрая лазанья без готовых листов: секрет успеха

Традиционный рецепт этого итальянского блюда предполагает приготовление двух видов соуса. Для нашей вариации лазаньи необходимо сделать лишь бешамель. Он пропитает блинчики с ароматной грибной начинкой и сделает их очень нежными и вкусными.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Пшеничная мука310 г Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Молоко4 стак. Подсолнечное масло3 ст. л. Сливочное масло40 г Черный перец (молотый) по вкусу Вода0,5 стак. Шампиньоны500 г Укроп по вкусу Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Сметана2 ст. л. Мускатный орех2 щеп. Твердый сыр100 г

Приготовление

В большую миску вбиваем куриные яйца. Всыпаем 0,5 ч. л. соли и сахар. Слегка всё взбиваем. Добавляем 220 г просеянной пшеничной муки. Вливаем половину от общего количества молока.Добавляем 2 ст. л. подсолнечного масла и теплую воду. Перемешиваем все ингредиенты при помощи венчика до однородной смеси. Печем из нее блины до румяности с двух сторон на разогретой сковороде, не смазанной маслом. Очищаем луковицу. Нарезаем ее мелким кубиком. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Обжариваем репчатый лук на сковороде с 1 ст. л. подсолнечного масла до легкой золотистости.Нарезаем шампиньоны небольшими кусочками. Добавляем их к луку. Всыпаем в сковороду измельченный чеснок. Перемешиваем всё. Обжариваем содержимое сковороды 3–4 минуты. Убавляем огонь. Тушим всё в течение 8 минут.Перекладываем содержимое сковороды в глубокую емкость. Измельчаем промытый укроп. Добавляем к грибной массе его и сметану. Солим всё и перчим. Перемешиваем до однородной консистенции. Выкладываем грибную начинку на край блина. Заворачиваем всё в плотный рулет. Проделываем то же с остальными ингредиентами. Выкладываем налистники в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом.Готовим соус бешамель. Выкладываем в сотейник сливочное масло комнатной температуры. Добавляем оставшуюся пшеничную муку и молоко. Всыпаем соль и мускатный орех. Перемешиваем всё.Варим молочную смесь до загустения, постоянно помешивая ее ложкой или кулинарной лопаткой. Заливаем горячим соусом блины, выложенные в форму. Равномерно его распределяем. Натираем на терке с мелкими отверстиями твердый сыр. Присыпаем им блины. Разогреваем духовку до 190 градусов. Отправляем в нее форму на 20 минут. Готово!

Разрежьте горячее блюдо и выложите его на тарелки. Дополнить такую лазанью сможет легкий салат из свежих овощей с моцареллой или с сыром фета, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.