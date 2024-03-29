Краффин с шоколадом: как приготовить оригинальную выпечку к Пасхе

Краффин — это сдобная дрожжевая выпечка, которую пекут вместо привычных куличей. И приготовить эту новомодную выпечку очень просто.

Краффин получил свое название от маффинов и круассанов. И быстро стал популярной выпечкой на Пасху. Это действительно очень вкусно. И приготовить его просто. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Краффин

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 350 г;

дрожжи свежие — 20 г или сухие — 7 г;

молоко — 110 мл;

сахар — 80 г;

соль;

желток яичный — 2 шт;

масло сливочное — 40 г и 120 г;

ванильный сахар по вкусу.

Для начинки:

шоколад — 100 г;

цукаты, измельченные орехи, изюм — 200 г.

Сначала разведите дрожжи и одну чайную ложку сахара в теплом молоке, поставьте смесь в теплое место. Смесь готова, когда появится пенная шапочка.

Растопите 40 граммов сливочного масла. Желтки, сахар и ваниль взбейте в светлую пышную пену.

Муку просейте в миску, и сделайте в ней углубление. Влейте дрожжи с молоком и яичную смесь, добавьте соль и хорошо перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло и замесите тесто. Вымешивайте его не менее 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Накройте тесто чистым полотенцем и поставьте в теплое место на полтора часа минимум. За это время оно увеличится вдвое. Разделите тесто на три части. Из этих порций получится три краффина в формах до 10 см диаметром.

Присыпьте рабочую поверхность и тесто мукой. Раскатайте тесто в очень тонкий прямоугольный пласт. Смажьте пласт мягким сливочным маслом (120 граммов), а затем тонким слоем теплого растопленного шоколада. Присыпьте изюмом и цукатами.

Сверните тесто в рулет, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на полчаса.

Так же сделайте с двумя другими порциями теста.

Рулет разрежьте острым ножом посередине вдоль, но не до конца — оставьте несколько сантиметров до края.

Сначала сверните один «хвостик» рулета спиралью по направлению к неразрезанному концу. Тогда положите сверху на образовавшуюся «улитку» неразрезанный конец рулета и скрутите и положите сверху второй хвостик.

Верхушка краффина должна напоминать асимметричный холм.

Положите изделие в подготовленную форму для выпекания, накройте сверху и поставьте в теплое место на 20 минут, чтобы тесто поднялось.

Выпекайте краффины в духовке, разогретой до 180 градусов. На это уйдет 35 минут. Чтобы краффин не зарумянился слишком сильно, прикройте его фольгой. Готовой краффин посыпьте сахарной пудрой.

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