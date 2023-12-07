Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо более аппетитным

Аппетитная курочка из духовки – любимый рецепт хозяек, которые заботятся о том, чтобы на их стол попадали исключительно самые вкусные, сочные и при этом нежирные блюда. К тому же, этот способ приготовления не требует много усилий и позволяет получить невероятное блюдо, которое подойдет под любой повод. НАША РЯБА Однако чтобы результат оправдал ожидания, важно знать несколько полезных лайфхаков. Сегодня 24 Канал делится ими, чтобы ваш любимый рецепт стал более особенным. Читайте также «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Почему следует готовить курочку в духовке и как это сделать правильно Запекание является одним из самых простых методов приготовления курочки. Кроме того, что в духовке птица насыщается особым вкусом, правильный температурный режим и всестороннее обжаривание помогают ей получить золотистую и хрустальную корочку. При этом внутри мясо остается очень сочным. Так что лакомиться таким блюдом можно еще и еще! Да и сам способ приготовления курицы в духовке совершенно уникален. Вам не нужно стоять у плиты, чтобы наблюдать за процессом. Потому пока любимое блюдо выпекается, хозяйки могут заняться другими, не менее важными делами. Однако, прежде чем перейти к ним, следует выставить подходящее время и позаботиться о правильном температурном режиме духовки. Вот несколько советов от профессионалов, которые помогут сделать любимое блюдо еще более аппетитным. Время запекания различных частей курятины может варьироваться в зависимости от температуры духовки и конкретного рецепта. В частности, для приготовления крылышек понадобится 25 минут, голеней – 30 минут, бедер – 40 минут, а целой тушки – 60 минут.

различных частей курятины может варьироваться в зависимости от температуры духовки и конкретного рецепта. В частности, для приготовления крылышек понадобится 25 минут, голеней – 30 минут, бедер – 40 минут, а целой тушки – 60 минут. Температура разогретой духовки для приготовления курицы должно составлять 180 градусов.

для приготовления курицы должно составлять 180 градусов. Что касается режима духовки , то лучше выбрать «верхний и нижний нагрев». Он позволяет равномерно прогреть всю плоскость и идеально запечь блюдо. В таком режиме выпекаем курочку почти до готовности. И за 10 – 15 минут до завершения переводим духовку в режиме вентиляции. Этот метод поможет получить еще более хрустящую корочку и сочное мясо внутри.

, то лучше выбрать Он позволяет равномерно прогреть всю плоскость и идеально запечь блюдо. В таком режиме выпекаем курочку почти до готовности. И за 10 – 15 минут до завершения переводим духовку Этот метод поможет получить еще более хрустящую корочку и сочное мясо внутри. Чтобы быть уверенным в готовности мяса, используйте мясной термометр. Температура в самой толстой части курицы должна достигать 75 – 80 градусов Цельсия. Также определить готовность удастся, проткнув курочку ножом. Приготовленное мясо легко протыкается и выделяет прозрачный сок.

Еще один рабочий способ для курицы, которая запекается целиком, состоит в том, чтобы отломить голень или крыло. Если эти части легко уходят, мясо пропеклось.

Кроме этого ориентироваться можно по цвету мяса. Готовая курочка имеет светло-желтый оттенок. Если же мясо розовое – блюдо готово не полностью. Но главный лайфхак состоит в том, чтобы выбрать самую аппетитную курочку. Ориентироваться следует на ее внешний вид. А чтобы угадать со вкусом и быть уверенным в качестве, лучше выбирать проверенного производителя, который сумел завоевать любовь миллионов покупателей. Именно такова продукция ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Бренд признан лидером по изготовлению свежемаринованной курочки в Украине. А особые вкусы маринадов, которые использует производитель, помогают экспериментировать со вкусами, в восторге от которых будет вся семья. А если вы уже приобрели курочку, но не знаете, с чего начать, предлагаем несколько рецептов, которые точно стоит взять на вооружение. Запеченная курочка с картофелем для всей семьи Время: 60 минут

60 минут Порций: 6 Запеченная курочка с картофелем для всей семьи / Фото Shutterstock Ингредиенты:

– курочка в вишневом маринаде ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 5 – 6 картофелин;

– 2 луковицы;

– 3 – 4 веточки розмарина;

– 400 граммов шампиньонов;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– соль и черный перец по вкусу;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– зелень для подачи. Приготовление: Откройте упаковку с курочкой (тушка уже в пакете для запекания). Переложите ее на противень и отправьте в духовку на 60 минут при 180 градусах. Пока главный ингредиент запекается, нарежьте очищенный картофель брусками, а очищенный лук – кольцами. Шампиньоны промойте и уберите кожуру. Поместите картофель с луком и грибами на другой противень, добавьте приправы, растительное масло и розмарин. Отправьте противень с овощами в духовку и продолжайте выпекать с курочкой еще 40 минут при 180 градусах. За 10 – 15 минут до завершения готовки курочки – сделайте надрез на пакете, чтобы на мясе образовалась хрустящая корочка. Также можно перевести духовку в режим вентиляции. Одновременно извлеките из духовки курочку и овощи, распределите порционно и посыпьте зеленью для подачи. Экспресс-рецепт куриных крылышек на компанию Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 Экспресс-рецепт куриных крылышек на компанию / Фото Shutterstock Ингредиенты:

– упаковка куриных крылышек в горчично-медовом маринаде ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Откройте упаковку и выложите замаринованные крылышки на противень. Поместите в духовку на 25 минут. Блюдо готово и гости сыты, подавайте вместе с любимыми соусами и овощами. Плов с голенью в духовке Время: 1 час

1 час Порций: 4 Плов с голенями в духовке / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 1 упаковка куриных голеней «Дели» со специей карри от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 2 стакана риса (лучше всего басмати или другой длиннозернистый сорт);

– 1 большая луковица;

– 2 морковки;

– 1 сладкий перец;

– 1 пучок петрушки;

– 1 перец чили;

– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 1 чайная ложка куркумы;

– 1 чайная ложка тмина;

– соль и перец по вкусу;

– 4 стакана горячей воды или овощного бульона. Приготовление: Рис вымойте и замочите в воде на несколько минут, затем снова промойте. Промойте и очистите все овощи. Лук нарежьте тонкими кольцами, морковки кубиками или соломкой, сладкий перец – на полоски, а петрушку и перец чили тонко порубите. В большую чугунную кастрюлю добавьте растительное масло, лук, чеснок и морковь. Обжарьте все на плите до золотистого цвета, пока овощи не станут мягкими. Добавьте в кастрюлю, в которой жарились овощи, вымытый и промытый рис. Заправьте смесь куркумой, тмином, красным перцем и перцем чили. Перемешайте, чтобы рис равномерно покрылся растительным маслом и овощами. Получившуюся смесь разровняйте лопаткой. Влейте горячую воду или овощной бульон так, чтобы родная полностью покрывала рис. Сверху выложите куриные голени. Посолите и поперчите по вкусу. Прикройте кастрюлю и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. После приготовления оставьте плов на 10 – 15 минут. При подаче украсьте блюдо петрушкой. Приятного аппетита!