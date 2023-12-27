Попробуйте что-нибудь новенькое: как приготовить салат Нисуаз с тунцом на Новый год

Салат Нисуаз – это классический французский салат из города Ницца. Он идеально подойдет празднованию с друзьями или семьей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат такой аппетитный и сытный, ведь здесь собрано отличное сочетание. Листовая зелень, тунец, оливки и яйца с лимонной заправкой – это то, что нужно для новогоднего стола.

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Рецепт салата Нисуаз

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты :

— 150 грамм консервированного тунца;

— 3 яйца;

— 2 огурца;

— 200 грамм картофеля;

— 100 грамм стручковой фасоли;

— 1 пучок салата;

— 50 грамм оливок;

— 1 луковица;

— 3 столовые ложки оливкового масла;

— 1 столовая ложка лимонного сока;

— соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Сварите картофель, фасоль и яйца на «круто». Охладите и нарежьте их на кубики. Вымойте и нарежьте лук, огурцы и помидоры. На большом плоском блюде или порционных тарелках разложите зеленый салат. На него выложите картофель, фасоль, тунца, яйца, помидоры, оливки, огурцы и лук. Оливковое масло смешайте с лимоном и специями и полейте салат заправкой.

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