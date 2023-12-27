ГлавнаяРецептыПопробуйте что-нибудь новенькое: как приготовить салат Нисуаз с тунцом на Новый год Попробуйте что-нибудь новенькое: как приготовить салат Нисуаз с тунцом на Новый год На чтение: 1 минута Салат Нисуаз – это классический французский салат из города Ницца. Он идеально подойдет празднованию с друзьями или семьей. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат такой аппетитный и сытный, ведь здесь собрано отличное сочетание. Листовая зелень, тунец, оливки и яйца с лимонной заправкой – это то, что нужно для новогоднего стола. Интересно Экспериментировать лучшее из «Легко!»: топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом Рецепт салата Нисуаз Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты : — 150 грамм консервированного тунца; — 3 яйца; — 2 огурца; — 200 грамм картофеля; — 100 грамм стручковой фасоли; — 1 пучок салата; — 50 грамм оливок; — 1 луковица; — 3 столовые ложки оливкового масла; — 1 столовая ложка лимонного сока; — соль, перец по вкусу. Приготовление: Сварите картофель, фасоль и яйца на «круто». Охладите и нарежьте их на кубики. Вымойте и нарежьте лук, огурцы и помидоры. На большом плоском блюде или порционных тарелках разложите зеленый салат. На него выложите картофель, фасоль, тунца, яйца, помидоры, оливки, огурцы и лук. Оливковое масло смешайте с лимоном и специями и полейте салат заправкой. Создает незабываемый эффект: как приготовить необычную закуску с селедкой. Поделитесь с друзьями