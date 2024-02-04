Долго не черствеет: рецепт батона из картофельного пюре (видео)

Всего один необычный ингредиент делает батон еще более мягким и не дает ему зачерстветь. На вкус выпечки он никак не влияет.

Если вы думаете, что вкусный батон можно приготовить только из дрожжевого теста, вы ошибаетесь. Оказывается, в качестве ингредиента можно использовать… картофельное пюре. Батоны с этим ингредиентом получаются невероятно вкусные и долго не черствеют, убеждает кулинарный блогер Светлана Бауэр. Она поделилась своим рецептом этой выпечки.

Батоны из картофельного пюре.

Ингредиенты:

мука – 500-550 гр;

молоко – 100 мл;

вода – 100 мл;

дрожжи прессованные – 21 гр (если сухие, то 7 гр);

соль – 1 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

картофельное пюре – 250 гр;

растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать молоко, воду и картофельное пюре. Все хорошо перемешать и добавить дрожжи, сахар, соль и муку. Замесить тесто, добавив во время замеса растительное масло. Готовое тесто оставить на час, накрыв миску полотенцем.

Расстоявшееся тесто обмять, сформировать из него батоны. Оставить их расстаиваться еще на 30 минут, после чего сделать надрезы, как на обычных батонах, смочить водой и отправить на противне в духовку, разогретую заранее до 200 градусов, на 20-25 минут.

Готовым батонам дать остыть, после чего можно их есть.

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