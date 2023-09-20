ГлавнаяРецептыЧто приготовить из готового слоеного теста – проще не бывает Что приготовить из готового слоеного теста – проще не бывает На чтение: 2 минуты Когда нет достаточно времени на приготовление блюд или желания, мы прибегаем к уловкам – используем готовые полуфабрикаты. Одним из самых популярных уже готовое тесто, особенно удобно использовать слоеное. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Из готового слоеного теста можно приготовить любые блюда: от закусок до выпечки. 24 канал подобрал три рецепта, которые подойдут на любой вкус. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Пирог из слоеного теста с мясным фаршем Время: 80 минут Порции: 8 Ингредиенты: – упаковка слоеного теста; – 500 граммов мясного фарша; – 1 репчатый лук; – мексиканский микс замороженных овощей (1 – 2 стакана); – 300 граммов томатного соуса; – яичный желток. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой толщиной 5 миллиметров. Разделяем пополам. Одну половину выкладываем на противень покрытый пергаментом. На сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем овощной микс и продолжаем обжаривать. Добавляем мясной фарш, специи и томатный соус. Пирог из слоеного теста с мясом и овощами / Фото Taste Тушим все 5 – 7 минут. Выкладываем овощи с мясом на противень, накрываем оставшимся тестом. Смазываем его яичным желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 60 минут блюдо будет готово! Сосиски в тесте с кетчупом и сыром Время: 45 минут Порции: 12 штук Ингредиенты: – упаковка слоеного теста; – 12 молочных сосисок; – 12 ломтиков плавленого сыра; – кетчуп; – яичный желток; – семена льна или кунжута. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 – 185 градусов. Раскатываем предварительно размороженное тесто и разделяем его на прямоугольники размером с сосиску. Снимаем с сосисок пленку, заворачиваем в ломоть плавленого сыра. Сосиски в слоеном тесте / Фото My morning mocha Смазываем тесто кетчупом, выкладываем сосиски с сыром и формируем булочки: обрезаем лишнее тесто и защипываем края. Смазываем булочки желтком, посыпаем семенами льна или кунжута. Отправляем в духовку выпекаться на 20 – 25 минут. Готово! Пирог с творогом и мороженым шпинатом. Время: 60 минут Порции: 8 Ингредиенты: – упаковка слоеного теста; – 500 граммов домашнего сыра; – 1 стакан шпината; – 2 – 3 зубчика чеснока; – 200 граммов сливок; – прованские сухие травы; – помидоры. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой по размеру противень. Выкладываем на противень покрытый пергаментом. Слоеный пирог со шпинатом / Фото bon appetit Смешиваем творог со шпинатом, вливаем сливки и выжимаем чеснок. Добавляем специи и сухие прованские травы. Выкладываем творожную начинку на тесто, немного окучиваем края. Сверху добавляем половинки черри и отправляем выпекаться пирог в духовку. Через 50 минут блюдо будет готово! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить жареные пирожки с вишнями по нашему рецепту. Поделитесь с друзьями