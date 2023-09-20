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Что приготовить из готового слоеного теста – проще не бывает

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Что приготовить из готового слоеного теста – проще не бывает

Когда нет достаточно времени на приготовление блюд или желания, мы прибегаем к уловкам – используем готовые полуфабрикаты. Одним из самых популярных уже готовое тесто, особенно удобно использовать слоеное.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Из готового слоеного теста можно приготовить любые блюда: от закусок до выпечки. 24 канал подобрал три рецепта, которые подойдут на любой вкус.

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Пирог из слоеного теста с мясным фаршем

  • Время: 80 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– упаковка слоеного теста;
– 500 граммов мясного фарша;
– 1 репчатый лук;
– мексиканский микс замороженных овощей (1 – 2 стакана);
– 300 граммов томатного соуса;
– яичный желток.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой толщиной 5 миллиметров. Разделяем пополам.
  • Одну половину выкладываем на противень покрытый пергаментом.
  • На сковороде с растительным маслом обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем овощной микс и продолжаем обжаривать. Добавляем мясной фарш, специи и томатный соус.

Пирог из слоеного теста с мясом и овощами / Фото Taste

  • Тушим все 5 – 7 минут.
  • Выкладываем овощи с мясом на противень, накрываем оставшимся тестом. Смазываем его яичным желтком и отправляем выпекаться в духовку.
  • Через 60 минут блюдо будет готово!

Сосиски в тесте с кетчупом и сыром

  • Время: 45 минут
  • Порции: 12 штук

Ингредиенты:
– упаковка слоеного теста;
– 12 молочных сосисок;
– 12 ломтиков плавленого сыра;
– кетчуп;
– яичный желток;
– семена льна или кунжута.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 – 185 градусов.
  • Раскатываем предварительно размороженное тесто и разделяем его на прямоугольники размером с сосиску.
  • Снимаем с сосисок пленку, заворачиваем в ломоть плавленого сыра.


Сосиски в слоеном тесте / Фото My morning mocha

  • Смазываем тесто кетчупом, выкладываем сосиски с сыром и формируем булочки: обрезаем лишнее тесто и защипываем края.
  • Смазываем булочки желтком, посыпаем семенами льна или кунжута.
  • Отправляем в духовку выпекаться на 20 – 25 минут.

Готово!

Пирог с творогом и мороженым шпинатом.

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– упаковка слоеного теста;
– 500 граммов домашнего сыра;
– 1 стакан шпината;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов сливок;
– прованские сухие травы;
– помидоры.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Раскатываем предварительно размороженное тесто в слой по размеру противень. Выкладываем на противень покрытый пергаментом.


Слоеный пирог со шпинатом / Фото bon appetit

  • Смешиваем творог со шпинатом, вливаем сливки и выжимаем чеснок. Добавляем специи и сухие прованские травы.
  • Выкладываем творожную начинку на тесто, немного окучиваем края. Сверху добавляем половинки черри и отправляем выпекаться пирог в духовку.
  • Через 50 минут блюдо будет готово!

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