ГлавнаяРецептыПорадуйте родных чем-то новеньким: приготовьте на Пасху кулич крафин Порадуйте родных чем-то новеньким: приготовьте на Пасху кулич крафин На чтение: 2 минуты Если ищете рецепт вкусного кулича, попробуйте этот. Сладкие краффины точно порадуют ваших родных. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Особенностью краффинов является способ их формирования. Тесто сначала скручивают, а затем разрезают, чтобы многослойность при выпекании образовала особый рельеф и рисунок. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Рецепт пасхального кулича крафин Время: 5 – 6 часов Порции: 4 Ингредиенты для опары: – 150 граммов теплого молока; – 12 граммов сухих дрожжей; – 50 граммов муки; – цедра 1 апельсина; – ваниль. Для теста: – 3 яйца; – 150 граммов сахара; – 80 граммов растопленного сливочного масла; – 550 граммов муки (+ 1 столовая ложка); – треть чайной ложки куркумы. Для начинки: _ 100 граммов сливочного масла; – сухофрукты, сахар с корицей или шоколад по желанию. Приготовление: ️Для приготовления опары соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль. Отложите в теплое место на 10 – 15 минут. Для теста взбейте яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавьте опару, растопленное масло и перемешайте. Частями по 100 – 150 граммов введите муку и замесите тесто. Если очень липнет, добавьте еще 1 столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть к рукам. Оставьте подойти в теплом месте на 1,5 часа. Помните тесто и поделите его на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник 30 на 40 сантиметров, смажьте 25 граммами мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируйте крафин. Сразу положите его в форму. Сформированным крафинам дайте подойти около 1 часа. Выпекайте на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы пасочки подрумянились сверху. Если видите, что верх быстро румянится, накройте фольгой и пеките дальше. Готовым краффинам дайте полностью остыть. После этого их можно украсить сахарной пудрой, кремом и тому подобное. Ищете рецепт вкусного кулича? Приготовьте «Львовскую», которую пекла еще Дарья Цвек. Поделитесь с друзьями