Описание приготовления:
Шоколад у меня горький с содержанием какао 68%, молоко жирностью 3,2%, а сливочное масло 82.5%.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Шоколад Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад 200 Грамм (горький)
- Молоко 70 Миллилитров
- Масло сливочное 30 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
448 ккал
Калорийность
20 г
Белки
15 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный ганаш на молоке»
Все ингредиент выложите на стол.
Поломайте шоколад кусочками произвольного размера и выложите в миску. Миску с шоколадом установите на небольшую кастрюльку с водой, затем поместите конструкцию на небольшой огонь.
Растопите шоколад на водяной бане, снимите миску с растопленным шоколадом с кастрюльки, добавьте сливочное масло, вмешайте его в горячий шоколад до полного растворения.
Добавьте молоко комнатной температуры и венчиком также вмешайте его.
В итоге у вас должен получиться гладкий, однородный ганаш.
Покрывать ганашом лучше всего хорошо охлажденный тортик, при этом температура ганаша должна быть 30-32 градуса.