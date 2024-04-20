Описание приготовления:

Шоколад у меня горький с содержанием какао 68%, молоко жирностью 3,2%, а сливочное масло 82.5%.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Шоколад Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Шоколад 200 Грамм (горький)

Молоко 70 Миллилитров

Масло сливочное 30 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

448 ккал

Калорийность

20 г

Белки

15 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный ганаш на молоке»

Все ингредиент выложите на стол.

Поломайте шоколад кусочками произвольного размера и выложите в миску. Миску с шоколадом установите на небольшую кастрюльку с водой, затем поместите конструкцию на небольшой огонь.

Растопите шоколад на водяной бане, снимите миску с растопленным шоколадом с кастрюльки, добавьте сливочное масло, вмешайте его в горячий шоколад до полного растворения.

Добавьте молоко комнатной температуры и венчиком также вмешайте его.

В итоге у вас должен получиться гладкий, однородный ганаш.

Покрывать ганашом лучше всего хорошо охлажденный тортик, при этом температура ганаша должна быть 30-32 градуса.