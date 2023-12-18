ГлавнаяРецептыПраздничные и яркие: готовим бутерброды с икрой на Новый год Праздничные и яркие: готовим бутерброды с икрой на Новый год На чтение: 2 минуты Бутерброды с икрой – традиционное блюдо на новогоднем столе. Приготовьте их в этом году – ваши гости останутся довольны. НОВОСТИ ВКУСНО В этой подборке есть как классические канапе, так и авокадо. Оно прекрасно подходит к икре. Будет вкусно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Бутерброды с красной икрой, маслом и лимоном Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – половина багета; – баночка красной икры; – 2 столовые ложки сливочного масла; – четвертинка лимона; – укроп для украшения. Приготовление: Багет нарежьте ломтиками. Подсушите их на разогретой сковороде-гриле без использования масла. Подсушенный хлеб щедро промажьте сливочным маслом. Зелень укропа помойте и встряхните от излишней влаги. Разложите веточки укропа на хлебных ломтиках. Красную икру распределите сверху. Лимон сполосните, обсушите и нарежьте кружочками. Каждый кружочек разделите на дольки. Задекорируйте ими бутерброды. Бутерброд с красной икрой и авокадо Время: 10 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 ломтика тостового хлеба; – 40 граммов красной икры; – 80 граммов плавленого сыра; – половинка авокадо; – зеленый лук для украшения. Приготовление: Ломтики хлеба разрежьте по диагонали и промажьте плавленым сыром. Спелое авокадо вымойте и обсушите, разрежьте пополам, предварительно удалив косточку. Вторую половинку сохраните для салата или других закусок. Другую часть нарежьте ломтиками и выложите на каждый бутерброд. Красную икру также распределите на ломтиках. Зеленый лук помойте и встряхните от лишней влаги. Нарежьте тонкими перышками и декорируйте бутерброды. Понравилась подборка? Просмотрите идеи вкусных салатов к Новому году – найдите замену Оливье и Шубе. Поделитесь с друзьями