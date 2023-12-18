Пышная лепешка с картошкой и сыром: вкусная и бюджетная альтернатива пицце

Подавать лепешку лучше горячей, пока в ней тянется сыр.

Лепешка с картошкой и сырной начинкой – очень даже неплохая альтернатива пицце. Она бюджетнее, но от этого не менее вкусная. Как ее приготовить, рассказали в блоге «Простые рецепты». Рекомендуем и вам попробовать приготовить это блюдо на ужин или в качестве перекуса днем.

Пышная лепешка с картошкой.

Ингредиенты:

мука – 140 гр. (7 ст. л. без горки);

соль – 1 ч. л;

молоко – 90 мл (4,5 ст. л.);

сливочное масло – 10 гр. (1 ст. л.);

картофель среднего размера – 2 шт;

майонез – 2 ст. л;

твердый сыр – 200-300 гр.

Способ приготовления:

Из муки, соли, молока и мягкого сливочного масла замесить мягкое тесто. Накрыть и поставить в холодильник, пока готовится начинка. Картофель отварить, сделать пюре, добавить в него майонез.

Тесто раскатать в пласт, насыпать половину тертого сыра, сверху положить картофель и присыпать оставшимся сыром.

Защипнуть края теста сверху в центре, раскатать скалкой по размеру сковороды. На разогретой сковороде, на среднем огне, поджарить лепешку с обеих сторон до румяности.

Подавать горячей, пока сыр тянется. При подаче ее можно порезать.

Ранее Фокус писал, как приготовить лангош.