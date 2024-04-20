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Праздничный Еврейский бутерброд. Выручает в любой ситуации: классический рецепт

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Праздничный Еврейский бутерброд. Выручает в любой ситуации: классический рецепт

Еврейские бутерброды — это традиционное блюдо еврейской кухни.

История еврейских бутербродов насчитывает несколько веков. Первые упоминания о блюде, похожем на еврейские бутерброды, встречаются в еврейской общине Восточной Европы. Тогда бутерброды готовили из доступных продуктов и подавали в качестве быстрого перекуса или завтрака.

С течением времени рецепты еврейских бутербродов стали более разнообразными. В них начали добавлять новые ингредиенты, такие как шпроты, селедка, форшмак и другие.

Сегодня еврейские бутерброды популярны во всём мире. Существует множество рецептов еврейских бутербродов, которые удовлетворят любой вкус.

Расскажем про классический рецепт еврейского бутерброда.

Ингредиенты:

  • Батон – 1 шт.;
  • Яйца вареные – 3 шт.;
  • Сыр – 150 г;
  • Тунец – 180 г;
  • Соль — щепотка;
  • Перец черный — щепотка;
  • Прованские травы — щепотка;
  • Сухой чеснок — щепотка;
  • Паприка — щепотка;
  • Майонез – 3 ст.л.;
  • Масло растительное.

Приготовление еврейского бутерброда:

Нарезаем батон тонкими ломтиками, смазываем растительным маслом. Посыпаем батон прованскими травами, на сухой сковороде обжариваем до золотистого цвета.

Вареные яйца натираем на крупной терке. Шинкуем зеленый лук по вкусу, добавляем к яйцам.

Сливаем лишнюю жидкость из тунца, выкладываем кусочки к яйцам и луку. Натираем на мелкой терке сыр, добавляем в смесь, посыпаем солью, черным перцем, сухим чесноком и паприкой.

Праздничный Еврейский бутерброд. Выручает в любой ситуации: классический рецепт

Заправляем смесь майонезом и намазываем на хлеб. Нарезаем тонкими пластинами огурец, кладем его на начинку на бутерброде.

Праздничный Еврейский бутерброд. Выручает в любой ситуации: классический рецепт

Остается только украсить бутерброды укропом. Получается хороший вариант закуски на праздники.

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