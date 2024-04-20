Праздничный Еврейский бутерброд. Выручает в любой ситуации: классический рецепт

Еврейские бутерброды — это традиционное блюдо еврейской кухни.
История еврейских бутербродов насчитывает несколько веков. Первые упоминания о блюде, похожем на еврейские бутерброды, встречаются в еврейской общине Восточной Европы. Тогда бутерброды готовили из доступных продуктов и подавали в качестве быстрого перекуса или завтрака.
С течением времени рецепты еврейских бутербродов стали более разнообразными. В них начали добавлять новые ингредиенты, такие как шпроты, селедка, форшмак и другие.
Сегодня еврейские бутерброды популярны во всём мире. Существует множество рецептов еврейских бутербродов, которые удовлетворят любой вкус.
Расскажем про классический рецепт еврейского бутерброда.
Ингредиенты:
- Батон – 1 шт.;
- Яйца вареные – 3 шт.;
- Сыр – 150 г;
- Тунец – 180 г;
- Соль — щепотка;
- Перец черный — щепотка;
- Прованские травы — щепотка;
- Сухой чеснок — щепотка;
- Паприка — щепотка;
- Майонез – 3 ст.л.;
- Масло растительное.
Приготовление еврейского бутерброда:
Нарезаем батон тонкими ломтиками, смазываем растительным маслом. Посыпаем батон прованскими травами, на сухой сковороде обжариваем до золотистого цвета.
Вареные яйца натираем на крупной терке. Шинкуем зеленый лук по вкусу, добавляем к яйцам.
Сливаем лишнюю жидкость из тунца, выкладываем кусочки к яйцам и луку. Натираем на мелкой терке сыр, добавляем в смесь, посыпаем солью, черным перцем, сухим чесноком и паприкой.
Заправляем смесь майонезом и намазываем на хлеб. Нарезаем тонкими пластинами огурец, кладем его на начинку на бутерброде.
Остается только украсить бутерброды укропом. Получается хороший вариант закуски на праздники.