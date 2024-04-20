Праздничный Еврейский бутерброд. Выручает в любой ситуации: классический рецепт

Еврейские бутерброды — это традиционное блюдо еврейской кухни.

История еврейских бутербродов насчитывает несколько веков. Первые упоминания о блюде, похожем на еврейские бутерброды, встречаются в еврейской общине Восточной Европы. Тогда бутерброды готовили из доступных продуктов и подавали в качестве быстрого перекуса или завтрака.

С течением времени рецепты еврейских бутербродов стали более разнообразными. В них начали добавлять новые ингредиенты, такие как шпроты, селедка, форшмак и другие.

Сегодня еврейские бутерброды популярны во всём мире. Существует множество рецептов еврейских бутербродов, которые удовлетворят любой вкус.

Расскажем про классический рецепт еврейского бутерброда.

Ингредиенты:

Батон – 1 шт.;

Яйца вареные – 3 шт.;

Сыр – 150 г;

Тунец – 180 г;

Соль — щепотка;

Перец черный — щепотка;

Прованские травы — щепотка;

Сухой чеснок — щепотка;

Паприка — щепотка;

Майонез – 3 ст.л.;

Масло растительное.

Приготовление еврейского бутерброда:

Нарезаем батон тонкими ломтиками, смазываем растительным маслом. Посыпаем батон прованскими травами, на сухой сковороде обжариваем до золотистого цвета.

Вареные яйца натираем на крупной терке. Шинкуем зеленый лук по вкусу, добавляем к яйцам.

Сливаем лишнюю жидкость из тунца, выкладываем кусочки к яйцам и луку. Натираем на мелкой терке сыр, добавляем в смесь, посыпаем солью, черным перцем, сухим чесноком и паприкой.

Заправляем смесь майонезом и намазываем на хлеб. Нарезаем тонкими пластинами огурец, кладем его на начинку на бутерброде.

Остается только украсить бутерброды укропом. Получается хороший вариант закуски на праздники.