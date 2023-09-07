Описание приготовления:

Такие тарталетки могут стать настоящим украшением любого стола. Готовятся они легко, а со стола исчезают в первую очередь. Сыр можно взять любой сливочный, так же как и красную рыбу.

Назначение: На завтрак / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тесто / Слоеное тесто / Красная рыба Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 1 Штука (бездрожжевое)

Рыба красная 150 Грамм (слабосоленая)

Сыр сливочный 150 Грамм

Яйцo 1 Штука

Зелень По вкусу

Соль По вкусу

Лимон По вкусу

Укроп По вкусу

Мак 1 Чайная ложка (для посыпки)

Мука 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

295 ккал

Калорийность

9 г

Белки

17 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тарталеток "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой. Тесто достаньте заранее, чтобы разморозилось.

Рабочую поверхность посыпьте мукой и немного раскатайте тесто. Разрежьте тесто на 6 прямоугольников. Сложите каждую часть пополам в длину и защипните края. Разверните их, раздвигая края, делая лодочки. Установите их на противень, застеленный пергаментом, смажьте поверхность яйцом и посыпьте маком.

Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Готовые тарталетки достаньте и полностью остудите.

У готовых тарталеток примните внутреннюю часть. Заполните внутри лодочек сливочным сыром и дополните красной рыбой. Украсьте все зеленью и долькой лимона.

Приятного аппетита!