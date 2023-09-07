Описание приготовления:
Такие тарталетки могут стать настоящим украшением любого стола. Готовятся они легко, а со стола исчезают в первую очередь. Сыр можно взять любой сливочный, так же как и красную рыбу.
Назначение: На завтрак / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тесто / Слоеное тесто / Красная рыба Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 1 Штука (бездрожжевое)
- Рыба красная 150 Грамм (слабосоленая)
- Сыр сливочный 150 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Зелень По вкусу
- Соль По вкусу
- Лимон По вкусу
- Укроп По вкусу
- Мак 1 Чайная ложка (для посыпки)
- Мука 1 Ст. ложка
Количество порций 6
Калорийность
295 ккал
Калорийность
9 г
Белки
17 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тарталеток "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой. Тесто достаньте заранее, чтобы разморозилось.
Рабочую поверхность посыпьте мукой и немного раскатайте тесто. Разрежьте тесто на 6 прямоугольников. Сложите каждую часть пополам в длину и защипните края. Разверните их, раздвигая края, делая лодочки. Установите их на противень, застеленный пергаментом, смажьте поверхность яйцом и посыпьте маком.
Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Готовые тарталетки достаньте и полностью остудите.
У готовых тарталеток примните внутреннюю часть. Заполните внутри лодочек сливочным сыром и дополните красной рыбой. Украсьте все зеленью и долькой лимона.
Приятного аппетита!