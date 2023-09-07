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Тарталетки «Лодочки» из слоеного теста с красной рыбой

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Тарталетки «Лодочки» из слоеного теста с красной рыбой

Описание приготовления:

Такие тарталетки могут стать настоящим украшением любого стола. Готовятся они легко, а со стола исчезают в первую очередь. Сыр можно взять любой сливочный, так же как и красную рыбу.
Назначение: На завтрак / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тесто / Слоеное тесто / Красная рыба Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Тесто слоеное 1 Штука (бездрожжевое)
  • Рыба красная 150 Грамм (слабосоленая)
  • Сыр сливочный 150 Грамм
  • Яйцo 1 Штука
  • Зелень По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Лимон По вкусу
  • Укроп По вкусу
  • Мак 1 Чайная ложка (для посыпки)
  • Мука 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

295 ккал

Калорийность

9 г

Белки

17 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой»

Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тарталеток "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой. Тесто достаньте заранее, чтобы разморозилось.

Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой

Рабочую поверхность посыпьте мукой и немного раскатайте тесто. Разрежьте тесто на 6 прямоугольников. Сложите каждую часть пополам в длину и защипните края. Разверните их, раздвигая края, делая лодочки. Установите их на противень, застеленный пергаментом, смажьте поверхность яйцом и посыпьте маком.

Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой

Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Готовые тарталетки достаньте и полностью остудите.

Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой

У готовых тарталеток примните внутреннюю часть. Заполните внутри лодочек сливочным сыром и дополните красной рыбой. Украсьте все зеленью и долькой лимона.

Тарталетки "Лодочки" из слоеного теста с красной рыбой

Приятного аппетита!

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