Куриные отбивные под грибной шубой: сытно и сочно

Благодаря грибам, вкус отбивных становится более насыщенным.
Куриные отбивные под грибной шубой – отличный способ сделать любимое блюдо еще вкуснее. Его можно подавать с гарниром, а можно – как отдельное угощение. Рецептом поделились в блоге «Консервация и кулинария».
Куриные отбивные под грибной шубой
Ингредиенты:
- куриная грудка – 600 гр;
- шампиньоны – 400 гр;
- лук – 1 шт;
- яйца – 2 шт;
- сыр твердый – 100 гр;
- панировочные сухари – 50 гр;
- сметана;
- соль и перец.
Способ приготовления:
Грибы измельчить и обжарить. Лук порезать кубиками и добавить к грибам, обжарить до готовности, посолив. Добавить в сковороду сметану и убрать из огня.
Куриные грудки нарезать на плоские отбивные размером с ладонь. Мясо отбить, посолить и поперчить.
Яйца разбить в миску. Взболтать до однородности, затем каждый кусочек мяса окунуть в яйцо. Обвалять отбивные в панировочных сухарях и обжарить на масле до румяной корочки.
Когда отбивные будут готовы, выложить в форму для запекания. На каждую отбивную положить немного грибной начинки.
Посыпать отбивные творогом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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