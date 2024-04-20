Куриные отбивные под грибной шубой: сытно и сочно

Благодаря грибам, вкус отбивных становится более насыщенным.

Куриные отбивные под грибной шубой – отличный способ сделать любимое блюдо еще вкуснее. Его можно подавать с гарниром, а можно – как отдельное угощение. Рецептом поделились в блоге «Консервация и кулинария».

Куриные отбивные под грибной шубой

Ингредиенты:

куриная грудка – 600 гр;

шампиньоны – 400 гр;

лук – 1 шт;

яйца – 2 шт;

сыр твердый – 100 гр;

панировочные сухари – 50 гр;

сметана;

соль и перец.

Способ приготовления:

Грибы измельчить и обжарить. Лук порезать кубиками и добавить к грибам, обжарить до готовности, посолив. Добавить в сковороду сметану и убрать из огня.

Куриные грудки нарезать на плоские отбивные размером с ладонь. Мясо отбить, посолить и поперчить.

Яйца разбить в миску. Взболтать до однородности, затем каждый кусочек мяса окунуть в яйцо. Обвалять отбивные в панировочных сухарях и обжарить на масле до румяной корочки.

Когда отбивные будут готовы, выложить в форму для запекания. На каждую отбивную положить немного грибной начинки.

Посыпать отбивные творогом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

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