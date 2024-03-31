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Сочный фарш для чебуреков

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Сочный фарш для чебуреков

Сочный фарш для чебуреков – это главный ингредиент этой сытной и вкусной закуски. По классическому татарскому рецепту чебуреки начиняют мелко рубленой бараниной, но, как показала практика, перекрученное через мясорубку мясо то же получается сочным. В статье собраны разнообразные мясные начинки, которые позволят вам приготовить самые вкусные в вашей жизни чебуреки.

Сочный фарш для чебуреков из свинины

Сочный фарш для чебуреков из свинины готовится довольно просто. Для фарша лучше выбирать свежую свиную шейную или лопаточную части. В этом мясе достаточное количество жира, чтобы блюда получались сочными. Ваши домашние чебуреки будут выше всяких похвал.

Сочный фарш для чебуреков

Ингредиенты –+1 порц.

  • Свинина 500 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый 2 щепотки
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Вода ледяная 100 мл.

Шаги 30 мин.

  1. Сочный фарш для чебуреков

    Как приготовить фарш для чебуреков в домашних условиях? Фарш из свинины получается таким вкусным и сочным, что тесто для него можно замешивать только из воды и муки. Свиную мякоть обмойте под краном прохладной водой и промокните со всех сторон бумажными полотенцами. Затем положите на разделочную доску и нарежьте произвольными кусочками, которые будут легко проходить в отверстие мясорубки. Если у вас мясо постное, то рекомендуем добавить небольшой кусочек сала.

  2. Сочный фарш для чебуреков

    Далее прокрутите все мясо через мясорубку.

  3. Сочный фарш для чебуреков

    Очистите от шелухи репчатый лук, помойте его и разрежьте на несколько крупных частей. Его то же прокрутите через мясорубку вместе с мясом.

  4. Сочный фарш для чебуреков

    В фарш добавьте соль и молотый перец. По своему вкусу вы можете добавить в фарш и другие специи. Хорошенько все перемешайте.

  5. Сочный фарш для чебуреков

    Затем в свиной фарш необходимо влить половину стакана ледяной воды. Жидкость такой температуры легче вбивается в структуру фарша. Если добавить теплую воду, то мясной белок свернется и не впитает воду.

  6. Сочный фарш для чебуреков

    Еще раз тщательно вымесите фарш, чтобы он получился однородным и вязким. Сочный фарш для чебуреков в домашних условиях готов! Вот теперь можно переходить к лепке чебуреков. Приятного аппетита!

Начинка для чебуреков из фарша с луком

Начинка для чебуреков из фарша с луком, что может быть проще и вкуснее! Правильные чебуреки должны быть тонкие с хрустящими краями и сочной начинкой, чтобы при укусе бульон сочился наружу. Но не стоит сразу думать, что вам это не под силу. Мы расскажем, как быстро и просто приготовить отличную начинку для таких чебуреков.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1-2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправа для мяса – по вкусу.
  • Мясо – 500 гр.
  • Вода холодная – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Классические чебуреки на их родине готовят из баранины, вы же можете выбрать любое мясо: свинину, говядину или ту же баранину, также можно смешивать разные виды мяса. Подготовьте свежее и качественное мясо для приготовления начинки.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 2. На вкусе и сочности будущих чебуреков очень хорошо скажется наличие в составе начинки репчатого лука. Его необходимо очистить от шелухи, разрезать на 4-6 крупных долек и прокрутить через мясорубку. Также лук можно натереть на терке или измельчить погружным блендером.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 3. Нарежьте мясо кубиками и прокрутите через мясорубку. Также подойдет для начинки и уже готовый фарш, но куда лучше приготовить его самим.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 4. В миске соедините мясной фарш, измельченный лук, добавьте соль и приправы для мяса. Хорошо перемешайте массу.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 5. Также можно добавить примерно полстакана ледяной воды, чтобы фарш был еще более сочным. Начинка из фарша и лука готова. Приятного аппетита!

Фарш из говядины для чебуреков в домашних условиях

Фарш из говядины для чебуреков в домашних условиях получается вкусным даже у начинающих хозяек. Благодаря этому пошаговому рецепту вы узнаете, как приготовить сочную начинку, что необходимо для этого добавить к мясу и в каких пропорциях. Чебуреки с ней получаются ароматными и вкусными.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Перец черный молотый – 1 щепотка
  • Кефир 3,2% – 100 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Говядина – 300 гр.
  • Зира молотая – 0,25 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Вода ледяная – 3 ст.л.
  • Лук зеленый – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжью мякоть обмойте, срежьте прожилки и затем нарежьте средними по величине кубиками, чтобы они легко проходили во входное отверстие мясорубки.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 2. Если у вас мелкий или средний лук, то возьмите пару головок, крупной головки достаточно будет и одной. Луковую головку нарежьте дольками и измельчите при помощи блендера.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 3. Кусочки говядины пропустите через мясорубку и в миске соедините полученную массу с луковой.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 4. Пучок зеленого лука помойте и порубите ножом. Нарезку также отправьте в миску с фаршем.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 5. Кефир выбирайте густой и жирный, влейте его в миску. Также добавьте соль, молотый перец, зиру и при желании другие любимые пряности. Перемешайте все ингредиенты.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 6. Далее влейте в полученную массу холодную воду и еще раз хорошо вымесите начинку, чтобы она стала однородной.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 7. Чтобы начинка из говядины стабилизировалась, отправьте ее в холодильник на полчаса, затем можно приступать к лепке чебуреков. Приятного аппетита!

Сочный фарш для чебуреков

Куриный фарш для чебуреков

Куриный фарш для чебуреков – это самый простой рецепт, который вы легко можете реализовать у себя на кухне. Чебуреки не будут жирными, но все равно останутся сочными и сытными. Для приготовления фарша можно выбирать любые части курицы, которые вы больше любите.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Фарш куриный – 1 кг.
  • Зелень измельченная – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправа для фарша – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления чебуреков подойдет покупной куриный фарш. Но лучше выбрать свежее куриное мясо и приготовить фарш самим, тем более, что для этого части куриного филе с грудки или ножек нужно просто измельчить блендером или прокрутить через мясорубку.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 2. Полностью размороженный покупной куриный фарш или самодельный выложите в миску.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 3. Полкило репчатого лука очистите от шелухи и помойте.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 4. Нарежьте лук мелкими кубиками и пересыпьте его в миску к фаршу. Туда же добавьте соль по вкусу и столовую ложку приправ, перемешайте.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 5. Для более яркого вкуса и аромата добавьте любую по вашему вкусу измельченную свежую зелень. Куриный фарш для чебуреков готов. Приятного аппетита!

Сочный фарш для чебуреков

Мясной фарш с яйцом для чебуреков

Мясной фарш с яйцом для чебуреков подходит идеально. Такая сытная выпечка будет как нельзя кстати в поездке, когда хочется быстро, а главное сытно перекусить. К тому же с такой начинкой чебуреки получатся очень оригинальными по вкусу.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Телятина – 0,5 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук – 120 гр.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Морковка – 250 гр.
  • Сыр полутвердый – 50 гр.
  • Перец чили – по желанию.
  • Лук зеленый – 60 гр.
  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мяса в начинке должно быть гораздо больше, чем других ингредиентов, поэтому лук и морковку берите небольшого размера. Куриные яйца заранее отварите вкрутую.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 3. С зубчиков чеснока снимите шелуху и очень мелко порубите ножом.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 4. На хорошо разогретую сковороду влейте растительное масло и растопите небольшой кусочек сливочного. На смеси масел обжарьте репчатый лук до прозрачности, затем к нему добавьте чеснок, жарьте пару минут.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 5. Морковку очистите и натрите на крупной терке. Выложите стружку на сковороду к обжаренному луку, продолжайте пассеровать овощи до мягкости. Затем переложите зажарку в миску.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 6. Вместо телятины вы можете взять любое другое мясо, которое вам больше нравится. Нарежьте мясо кубиками и прокрутите через мясорубку.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 7. На отдельной сковороде с небольшим количеством растительного масла жарьте фарш в течение 2 минут.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 8. Остывшие куриные яйца, сваренные вкрутую, очистите от скорлупы и натрите на терке в миску с овощной зажаркой.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 9. Добавьте к овощам и яйцам обжаренный фарш, перемешайте начинку.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 10. Сыр натрите на крупной терке, зеленый лук нарежьте небольшими кусочками. Эти продукты отправьте в миску с начинкой.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 11. Начинку для чебуреков посолите и приправьте по своему вкусу, по желанию можно добавить ей остроты с помощью перца чили. Приятного аппетита!

Сочный фарш для чебуреков

Начинка для чебуреков из фарша с сыром

Начинка для чебуреков из фарша с сыром получается сочной, вкусной и немного тягучей. А еще сыр придает выпечке легкий сливочный аромат, что полностью преображает классическую и давно приевшуюся начинку. Также можно дополнить такой состав продуктов для начинки, свежим базиликом.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Мясо – 200 гр.
  • Лук репчатый – 0,25-0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пока отдыхает тесто, можно быстро приготовить начинку. Мясо для начинки можно подобрать любое: свинину, говядину или традиционную баранину. Помойте его и просушите со всех сторон бумажными полотенцами. С репчатого лука снимите шелуху.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 2. Мясо нарежьте средними по величине брусками, чтобы они легко проходили в мясорубку. Прокрутите мясо вместе с четвертинкой крупной головки лука через мясорубку. При желании можете добавить больше лука.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 3. В фарш добавьте половину чайной ложки соли и молотый перец по вкусу. Также можете добавить измельченный свежий базилик и другие пряные специи по своему вкусу. Хорошо вымесите массу ложкой.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 4. Небольшой кусочек твердого сыра натрите на терке с крупными ячейками. Выбирайте сыр с натуральным составом, чтобы он лучше плавился при обжаривании чебуреков.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 5. Тертый сыр можно добавить в фарш и смешать. Или же на раскатанное тесто выкладывайте сначала мясную начинку тонким слоем, затем посыпайте ее сыром и уже после этого лепите чебурек. Получится очень вкусно. Приятного аппетита!

Сочный фарш для чебуреков

Сочный фарш для чебуреков с грибами

Сочный фарш для чебуреков с грибами – это такая вкусная и ароматная начинка, что мимо этого рецепта так просто не пройдешь. Чебуреки с ней получаются отменными. Мы расскажем, как приготовить начинку со свежими шампиньонами.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Специи – по вкусу.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Свинина – 250 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Лук репчатый – 60 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте все продукты, которые вам понадобятся для начинки. Свинину берите с небольшой жировой прослойкой, чтобы чебуреки вышли более сочными. Нарежьте мясо кубиками.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 2. Шампиньоны помойте, освежите срезы на ножках и при необходимости очистите шляпки. Нарежьте грибы слайсами.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 3. На разогретую сковороду влейте растительное масло и обжарьте на нем грибы до румяного цвета в течение 4-5 минут. По вкусу приправьте зажарку специями.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 4. Свинину сложите в чашу блендера и измельчите его. А также хорошо подойдет для этой цели обычная ручная мясорубка.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 5. Также одновременно с мясом заложите в чашу нарезанный крупными кубиками лук.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 6. Кроме того, в чашу отправьте грибную зажарку.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 7. Укроп нарежьте ножом и выложите в чашу, всыпьте соль по вкусу.

Сочный фарш для чебуреков

Шаг 8. Измельчите все продукты до получения однородной вязкой массы и начинка для вкуснейших чебуреков готова. Приятного аппетита!

Сочный фарш для чебуреков

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