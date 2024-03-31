Сочный фарш для чебуреков – это главный ингредиент этой сытной и вкусной закуски. По классическому татарскому рецепту чебуреки начиняют мелко рубленой бараниной, но, как показала практика, перекрученное через мясорубку мясо то же получается сочным. В статье собраны разнообразные мясные начинки, которые позволят вам приготовить самые вкусные в вашей жизни чебуреки.
Сочный фарш для чебуреков из свинины
Сочный фарш для чебуреков из свинины готовится довольно просто. Для фарша лучше выбирать свежую свиную шейную или лопаточную части. В этом мясе достаточное количество жира, чтобы блюда получались сочными. Ваши домашние чебуреки будут выше всяких похвал.
Ингредиенты –+1 порц.
- Свинина 500 гр.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый 2 щепотки
- Лук репчатый 1 шт.
- Вода ледяная 100 мл.
Шаги 30 мин.
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Как приготовить фарш для чебуреков в домашних условиях? Фарш из свинины получается таким вкусным и сочным, что тесто для него можно замешивать только из воды и муки. Свиную мякоть обмойте под краном прохладной водой и промокните со всех сторон бумажными полотенцами. Затем положите на разделочную доску и нарежьте произвольными кусочками, которые будут легко проходить в отверстие мясорубки. Если у вас мясо постное, то рекомендуем добавить небольшой кусочек сала.
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Далее прокрутите все мясо через мясорубку.
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Очистите от шелухи репчатый лук, помойте его и разрежьте на несколько крупных частей. Его то же прокрутите через мясорубку вместе с мясом.
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В фарш добавьте соль и молотый перец. По своему вкусу вы можете добавить в фарш и другие специи. Хорошенько все перемешайте.
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Затем в свиной фарш необходимо влить половину стакана ледяной воды. Жидкость такой температуры легче вбивается в структуру фарша. Если добавить теплую воду, то мясной белок свернется и не впитает воду.
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Еще раз тщательно вымесите фарш, чтобы он получился однородным и вязким. Сочный фарш для чебуреков в домашних условиях готов! Вот теперь можно переходить к лепке чебуреков. Приятного аппетита!
Начинка для чебуреков из фарша с луком
Начинка для чебуреков из фарша с луком, что может быть проще и вкуснее! Правильные чебуреки должны быть тонкие с хрустящими краями и сочной начинкой, чтобы при укусе бульон сочился наружу. Но не стоит сразу думать, что вам это не под силу. Мы расскажем, как быстро и просто приготовить отличную начинку для таких чебуреков.
Время готовки: 30 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1-2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Приправа для мяса – по вкусу.
- Мясо – 500 гр.
- Вода холодная – 0,5 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Классические чебуреки на их родине готовят из баранины, вы же можете выбрать любое мясо: свинину, говядину или ту же баранину, также можно смешивать разные виды мяса. Подготовьте свежее и качественное мясо для приготовления начинки.
Шаг 2. На вкусе и сочности будущих чебуреков очень хорошо скажется наличие в составе начинки репчатого лука. Его необходимо очистить от шелухи, разрезать на 4-6 крупных долек и прокрутить через мясорубку. Также лук можно натереть на терке или измельчить погружным блендером.
Шаг 3. Нарежьте мясо кубиками и прокрутите через мясорубку. Также подойдет для начинки и уже готовый фарш, но куда лучше приготовить его самим.
Шаг 4. В миске соедините мясной фарш, измельченный лук, добавьте соль и приправы для мяса. Хорошо перемешайте массу.
Шаг 5. Также можно добавить примерно полстакана ледяной воды, чтобы фарш был еще более сочным. Начинка из фарша и лука готова. Приятного аппетита!
Фарш из говядины для чебуреков в домашних условиях
Фарш из говядины для чебуреков в домашних условиях получается вкусным даже у начинающих хозяек. Благодаря этому пошаговому рецепту вы узнаете, как приготовить сочную начинку, что необходимо для этого добавить к мясу и в каких пропорциях. Чебуреки с ней получаются ароматными и вкусными.
Время готовки: 50 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Перец черный молотый – 1 щепотка
- Кефир 3,2% – 100 мл.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Говядина – 300 гр.
- Зира молотая – 0,25 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
- Вода ледяная – 3 ст.л.
- Лук зеленый – 1 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говяжью мякоть обмойте, срежьте прожилки и затем нарежьте средними по величине кубиками, чтобы они легко проходили во входное отверстие мясорубки.
Шаг 2. Если у вас мелкий или средний лук, то возьмите пару головок, крупной головки достаточно будет и одной. Луковую головку нарежьте дольками и измельчите при помощи блендера.
Шаг 3. Кусочки говядины пропустите через мясорубку и в миске соедините полученную массу с луковой.
Шаг 4. Пучок зеленого лука помойте и порубите ножом. Нарезку также отправьте в миску с фаршем.
Шаг 5. Кефир выбирайте густой и жирный, влейте его в миску. Также добавьте соль, молотый перец, зиру и при желании другие любимые пряности. Перемешайте все ингредиенты.
Шаг 6. Далее влейте в полученную массу холодную воду и еще раз хорошо вымесите начинку, чтобы она стала однородной.
Шаг 7. Чтобы начинка из говядины стабилизировалась, отправьте ее в холодильник на полчаса, затем можно приступать к лепке чебуреков. Приятного аппетита!
Куриный фарш для чебуреков
Куриный фарш для чебуреков – это самый простой рецепт, который вы легко можете реализовать у себя на кухне. Чебуреки не будут жирными, но все равно останутся сочными и сытными. Для приготовления фарша можно выбирать любые части курицы, которые вы больше любите.
Время готовки: 30 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 500 гр.
- Фарш куриный – 1 кг.
- Зелень измельченная – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Приправа для фарша – 1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления чебуреков подойдет покупной куриный фарш. Но лучше выбрать свежее куриное мясо и приготовить фарш самим, тем более, что для этого части куриного филе с грудки или ножек нужно просто измельчить блендером или прокрутить через мясорубку.
Шаг 2. Полностью размороженный покупной куриный фарш или самодельный выложите в миску.
Шаг 3. Полкило репчатого лука очистите от шелухи и помойте.
Шаг 4. Нарежьте лук мелкими кубиками и пересыпьте его в миску к фаршу. Туда же добавьте соль по вкусу и столовую ложку приправ, перемешайте.
Шаг 5. Для более яркого вкуса и аромата добавьте любую по вашему вкусу измельченную свежую зелень. Куриный фарш для чебуреков готов. Приятного аппетита!
Мясной фарш с яйцом для чебуреков
Мясной фарш с яйцом для чебуреков подходит идеально. Такая сытная выпечка будет как нельзя кстати в поездке, когда хочется быстро, а главное сытно перекусить. К тому же с такой начинкой чебуреки получатся очень оригинальными по вкусу.
Время готовки: 25 мин.
Время приготовления: 15-25 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Телятина – 0,5 кг.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Лук – 120 гр.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Морковка – 250 гр.
- Сыр полутвердый – 50 гр.
- Перец чили – по желанию.
- Лук зеленый – 60 гр.
- Перец черный молотый – 1-2 щепотки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мяса в начинке должно быть гораздо больше, чем других ингредиентов, поэтому лук и морковку берите небольшого размера. Куриные яйца заранее отварите вкрутую.
Шаг 2. Головку репчатого лука очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 3. С зубчиков чеснока снимите шелуху и очень мелко порубите ножом.
Шаг 4. На хорошо разогретую сковороду влейте растительное масло и растопите небольшой кусочек сливочного. На смеси масел обжарьте репчатый лук до прозрачности, затем к нему добавьте чеснок, жарьте пару минут.
Шаг 5. Морковку очистите и натрите на крупной терке. Выложите стружку на сковороду к обжаренному луку, продолжайте пассеровать овощи до мягкости. Затем переложите зажарку в миску.
Шаг 6. Вместо телятины вы можете взять любое другое мясо, которое вам больше нравится. Нарежьте мясо кубиками и прокрутите через мясорубку.
Шаг 7. На отдельной сковороде с небольшим количеством растительного масла жарьте фарш в течение 2 минут.
Шаг 8. Остывшие куриные яйца, сваренные вкрутую, очистите от скорлупы и натрите на терке в миску с овощной зажаркой.
Шаг 9. Добавьте к овощам и яйцам обжаренный фарш, перемешайте начинку.
Шаг 10. Сыр натрите на крупной терке, зеленый лук нарежьте небольшими кусочками. Эти продукты отправьте в миску с начинкой.
Шаг 11. Начинку для чебуреков посолите и приправьте по своему вкусу, по желанию можно добавить ей остроты с помощью перца чили. Приятного аппетита!
Начинка для чебуреков из фарша с сыром
Начинка для чебуреков из фарша с сыром получается сочной, вкусной и немного тягучей. А еще сыр придает выпечке легкий сливочный аромат, что полностью преображает классическую и давно приевшуюся начинку. Также можно дополнить такой состав продуктов для начинки, свежим базиликом.
Время готовки: 20 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Перец черный молотый – 1-2 щепотки
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сыр твердый – 70 гр.
- Мясо – 200 гр.
- Лук репчатый – 0,25-0,5 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Пока отдыхает тесто, можно быстро приготовить начинку. Мясо для начинки можно подобрать любое: свинину, говядину или традиционную баранину. Помойте его и просушите со всех сторон бумажными полотенцами. С репчатого лука снимите шелуху.
Шаг 2. Мясо нарежьте средними по величине брусками, чтобы они легко проходили в мясорубку. Прокрутите мясо вместе с четвертинкой крупной головки лука через мясорубку. При желании можете добавить больше лука.
Шаг 3. В фарш добавьте половину чайной ложки соли и молотый перец по вкусу. Также можете добавить измельченный свежий базилик и другие пряные специи по своему вкусу. Хорошо вымесите массу ложкой.
Шаг 4. Небольшой кусочек твердого сыра натрите на терке с крупными ячейками. Выбирайте сыр с натуральным составом, чтобы он лучше плавился при обжаривании чебуреков.
Шаг 5. Тертый сыр можно добавить в фарш и смешать. Или же на раскатанное тесто выкладывайте сначала мясную начинку тонким слоем, затем посыпайте ее сыром и уже после этого лепите чебурек. Получится очень вкусно. Приятного аппетита!
Сочный фарш для чебуреков с грибами
Сочный фарш для чебуреков с грибами – это такая вкусная и ароматная начинка, что мимо этого рецепта так просто не пройдешь. Чебуреки с ней получаются отменными. Мы расскажем, как приготовить начинку со свежими шампиньонами.
Время готовки: 25 мин.
Время приготовления: 20-25 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Специи – по вкусу.
- Шампиньоны – 150 гр.
- Свинина – 250 гр.
- Укроп – по вкусу.
- Лук репчатый – 60 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовьте все продукты, которые вам понадобятся для начинки. Свинину берите с небольшой жировой прослойкой, чтобы чебуреки вышли более сочными. Нарежьте мясо кубиками.
Шаг 2. Шампиньоны помойте, освежите срезы на ножках и при необходимости очистите шляпки. Нарежьте грибы слайсами.
Шаг 3. На разогретую сковороду влейте растительное масло и обжарьте на нем грибы до румяного цвета в течение 4-5 минут. По вкусу приправьте зажарку специями.
Шаг 4. Свинину сложите в чашу блендера и измельчите его. А также хорошо подойдет для этой цели обычная ручная мясорубка.
Шаг 5. Также одновременно с мясом заложите в чашу нарезанный крупными кубиками лук.
Шаг 6. Кроме того, в чашу отправьте грибную зажарку.
Шаг 7. Укроп нарежьте ножом и выложите в чашу, всыпьте соль по вкусу.
Шаг 8. Измельчите все продукты до получения однородной вязкой массы и начинка для вкуснейших чебуреков готова. Приятного аппетита!