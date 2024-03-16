Приготовление овощей: 4 правила, чтобы сохранить в них максимум пользы

По статистике ВОЗ больше 50% смертей в мире происходят из-за заболеваний неинфекционного характера: сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, новообразования и т. д.

Факторами риска являются высокий холестерин, ожирение и высокое давление.

Неправильные пищевые привычки, в том числе отсутствие в рационе овощей или их скудное количество, являются толчком развития недугов из-за того, что многие минеральные вещества и витамины не могут полноценно усваиваться, рассказывает Архипова Юлия.

Овощи нужно уметь правильно готовить, чтобы получать максимум пользы.

Варёные овощи и почему они полезнее свежих

По мнению врачей в сутки человек должен съедать 5 порций фруктов и овощей. Это примерно 400 г, где за порцию считается целый плод. Однако далеко не все вещества из пищи растительного происхождения полноценно усваиваются организмом.

Часто случается, что они проходят через пищеварительный тракт и не оставляют после себя пользу, не всасываясь в кровь. В данном случае дело в том, что клетки растений разделены жёсткими оболочками, состоящими из клетчатки. Они выполняют роль скелета плода. Эту особенность можно наблюдать у свеклы, томатов, моркови, капусты, репы, лука и т. д.

Из-за жёсткости клетчатки большинство питательных веществ остаются непереработанными. Но бесполезного употребления можно избежать с помощью правил, применяемых при приготовлении овощей.

Правила приготовления овощей с сохранением пользы

Измельчить

Мелкое измельчение или даже пюрирование подходит таким сложным овощам как капуста. Она обладает очищающими пищевыми волокнами, способными отрегулировать моторику кишечника и нормализовать уровень холестерина.

К тому же, капуста богата витаминами группы B и C. Для улучшения вписывания веществ капусту с ее жёсткими волокнами необходимо мелко нарезать и размять. А ещё лучше измельчить с помощью блендера и внести в качестве жидкого пюре в витаминный смузи.

Нагреть

Данный способ подходит томату. В составе овоща присутствует вещество ликопин, антиоксидант, который, ко всему прочему, обеспечивает томатам красный оттенок.

По данным многочисленных исследований томаты положительно сказываются на холестерине и работе сердечно-сосудистой системы. Однако сработать состав в полную силу может только при нагревании.

Дело в том, что в 1-2 порциях свежих томатов ликопина всего 2.5 мг, а в термически обработанных 15 мг. Целесообразно делать из томатов соусы, вносить в овощное рагу, соединять в блюдах с яйцами и т. д.

Раздавить

Вариант для овощей с сильным ароматом, например, чеснок или лук. В их эфирных маслах содержатся вещества под названием фитонциды.

При раздавливании они высвобождаются в большем количестве, чем при нарезке ножом. Фитонциды это естественные усилители иммунитета.

Ещё в древности люди заметили, что раздавленный чеснок способствовал скорейшему выздоровлению больных людей.

Лук и чеснок тоже имеют жёсткую клетчатку, соответственно дополнительные манипуляции с ними способствуют лучшей усвояемости кишечником.

Сохранять кожуру

В этом случае речь идёт про картофель, имеющий целый список минеральных веществ. В порции на 300 г есть суточная норма калия и витамина C, половина от дневной нормы железа и фосфора.

Клубни овоща необходимо варить в кожуре, которая спасёт от потери ценных питательных веществ. А если его срезать, то на выходе человек получит тарелку бесполезного крахмала.

Правильно приготовленные овощи это кладезь пользы для организма. Учитывая их структуру и свойства можно усилить впитываемость минералов и витаминов, оздоровиться и встать на путь правильного питания.

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