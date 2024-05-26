Привычные ингредиенты в необычном сочетании: делаем тосты с авокадо и севиче из редиса

Тосты с авокадо – одна из самых популярных опций, когда речь идет о завтраке или питательном перекусе. Если добавить севиче из редиса, то их вкус будет еще более совершенным.

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Этот рецепт позволяет по-новому открыть вкусы привычных ингредиентов. Это сочетание вкусовой палитры позволит хорошо начать день и подпитает стремление к экспериментам.

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Рецепт тостов с авокадо и севиче из редиса

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм тонко нарезанной редиски;

– сок лайма;

– 2 чайные ложки сахарной пудры;

– 1 тонко нарезанная красная луковица;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– горсть мелко нарезанного свежего укропа;

– 4 ломтика хлеба;

– 2 почищенных и нарезанных авокадо;

– щепотка соли и перца.

Приготовление:

Редис выкладываем в миску. В отдельной миске смешиваем часть сока лайма, сахар, красный лук, масло и укроп. Выливаем смесь к редису и аккуратно перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Слегка поджариваем хлеб. Разминаем авокадо вилкой, добавив немного сока лайма. Намазываем тосты авокадо, солим, перчим. Редис и лук слегка сливаем через дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока лайма, и выкладываем их на тосты.

Приятного аппетита!

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