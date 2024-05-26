ГлавнаяРецептыПривычные ингредиенты в необычном сочетании: делаем тосты с авокадо и севиче из редиса Привычные ингредиенты в необычном сочетании: делаем тосты с авокадо и севиче из редиса На чтение: 1 минута Тосты с авокадо – одна из самых популярных опций, когда речь идет о завтраке или питательном перекусе. Если добавить севиче из редиса, то их вкус будет еще более совершенным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт позволяет по-новому открыть вкусы привычных ингредиентов. Это сочетание вкусовой палитры позволит хорошо начать день и подпитает стремление к экспериментам. Читайте также Просто, изысканно и вкусно: салат из свеклы, который претендует на шедевр Рецепт тостов с авокадо и севиче из редиса Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 200 грамм тонко нарезанной редиски; – сок лайма; – 2 чайные ложки сахарной пудры; – 1 тонко нарезанная красная луковица; – 2 столовые ложки оливкового масла; – горсть мелко нарезанного свежего укропа; – 4 ломтика хлеба; – 2 почищенных и нарезанных авокадо; – щепотка соли и перца. Приготовление: Редис выкладываем в миску. В отдельной миске смешиваем часть сока лайма, сахар, красный лук, масло и укроп. Выливаем смесь к редису и аккуратно перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Слегка поджариваем хлеб. Разминаем авокадо вилкой, добавив немного сока лайма. Намазываем тосты авокадо, солим, перчим. Редис и лук слегка сливаем через дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока лайма, и выкладываем их на тосты. Приятного аппетита! Когда времени нет: быстрая и невероятно вкусная картофельная запеканка из картофеля запеканка. Поделитесь с друзьями