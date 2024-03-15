ГлавнаяРецептыПростая идея идеального завтрака: готовим роллини из готового теста – вкуснее, чем в магазине Простая идея идеального завтрака: готовим роллини из готового теста – вкуснее, чем в магазине На чтение: 1 минута Роллини с мясной начинкой – идеальная идея для быстрого завтрака. Ведь для них даже не нужно замешивать тесто. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используется тесто фило. Его можно приобрести практически в любом супермаркете. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Роллини с мясной начинкой из фило Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм мясного фарша; – 1 большая луковица; – 6 листов теста фило; – 40 граммов масла; – 1 желток; – кунжут по вкусу; – 200 граммов твердого сыра; – соль по вкусу; – 1 чайная ложка приправы к мясу. Приготовление: Обжарьте фарш с нарезанным луком ориентировочно 15 минут. Добавьте соль и приправу к мясу. Один лист фило смажьте растопленным сливочным маслом. С двух сторон выложите начинку и посыпьте ее натертым сыром. Заверните начинку в рулетики с обеих сторон к середине. Смажьте желтком и сразу же посыпьте кунжутом. ️ Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить крымскотатарский пирог бурма – он имеет просто незабываемый вкус. Поделитесь с друзьями