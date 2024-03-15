Простая идея идеального завтрака: готовим роллини из готового теста – вкуснее, чем в магазине

Роллини с мясной начинкой – идеальная идея для быстрого завтрака. Ведь для них даже не нужно замешивать тесто.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используется тесто фило. Его можно приобрести практически в любом супермаркете.

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Роллини с мясной начинкой из фило

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм мясного фарша;

– 1 большая луковица;

– 6 листов теста фило;

– 40 граммов масла;

– 1 желток;

– кунжут по вкусу;

– 200 граммов твердого сыра;

– соль по вкусу;

– 1 чайная ложка приправы к мясу.

Приготовление:

Обжарьте фарш с нарезанным луком ориентировочно 15 минут. Добавьте соль и приправу к мясу. Один лист фило смажьте растопленным сливочным маслом. С двух сторон выложите начинку и посыпьте ее натертым сыром. Заверните начинку в рулетики с обеих сторон к середине. Смажьте желтком и сразу же посыпьте кунжутом. ️ Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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