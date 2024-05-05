Рецепт: Салат с ветчиной и овощами — с яйцом

Ингредиенты:

ветчина — 150г;

огурцы маринованные — 2шт;

яйца куриные — 2шт;

морковь — 1шт;

лук репчатый — 1шт;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом еще одного салата, который последнее время очень полюбился в нашей семье.

Для него нам понадобиться нарезать ветчину на небольшие кубики.

Маринованные огурцы также нарезаем кубиками или продолговатыми полосками.

Куриные яйца варим вкрутую. Нарезаем кубиками.

Морковь трем на крупной терке.

Лук режем кубиками.

Морковь и лук пассируем в течение 5-7 минут до мягкости.

Перемешиваем все ингредиенты вместе.

Добавляем майонез. Перемешиваем.

Далее я рекомендую попробовать салат на соль. Бывает майонез достаточно соленый и тогда дополнительно солить не надо. Но ориентируйтесь на собственный вкус и если необходимо досолите салат.

Готово!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.