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Рецепт: Салат с ветчиной и овощами — с яйцом

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Рецепт: Салат с ветчиной и овощами — с яйцом

Ингредиенты:
ветчина — 150г;
огурцы маринованные — 2шт;
яйца куриные — 2шт;
морковь — 1шт;
лук репчатый — 1шт;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом еще одного салата, который последнее время очень полюбился в нашей семье.

Для него нам понадобиться нарезать ветчину на небольшие кубики.

Маринованные огурцы также нарезаем кубиками или продолговатыми полосками.

Рецепт: Салат с ветчиной и овощами - с яйцом

Куриные яйца варим вкрутую. Нарезаем кубиками.

Рецепт: Салат с ветчиной и овощами - с яйцом

Морковь трем на крупной терке.

Рецепт: Салат с ветчиной и овощами - с яйцом

Лук режем кубиками.

Рецепт: Салат с ветчиной и овощами - с яйцом

Морковь и лук пассируем в течение 5-7 минут до мягкости.
Перемешиваем все ингредиенты вместе.

Рецепт: Салат с ветчиной и овощами - с яйцом

Добавляем майонез. Перемешиваем.
Далее я рекомендую попробовать салат на соль. Бывает майонез достаточно соленый и тогда дополнительно солить не надо. Но ориентируйтесь на собственный вкус и если необходимо досолите салат.

Рецепт: Салат с ветчиной и овощами - с яйцом

Готово!
Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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