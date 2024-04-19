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Шаники

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Шаники

Описание приготовления:

В тесто я сахар не добавляла, чтобы готовые шаники не приобрели приторную сладость. Обязательно берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка География кухни: Еврейская

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 500 Грамм
  • Мука 390 Грамм
  • Сливочное масло 500 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Соль 1/3 Чайных ложки
  • Сахар 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

404 ккал

Калорийность

4 г

Белки

34 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шаники»

Шаники

Все ингредиенты подготовьте сразу. Масло сливочное должно быть мягким к началу приготовления.

Шаники

В просторную миску просейте всю муку, добавьте соль, разрыхлитель. Перемешайте все.

Шаники

Добавьте творог и разотрите его руками с мукой.

Шаники

Добавьте мягкое масло.

Шаники

Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Оберните его в пищевую пленку и отправьте на полку холодильника на час.

Шаники

Затем тесто поделите на 2-3 части и из каждой части скатайте небольшую колбаску, которую нарежьте ножом на равные части.

Шаники

Каждую часть творожного теста раскатайте в блинчик и выложите одной стороной в сахар на тарелке.

Шаники

Сложите этот блинчик пополам так, чтобы сахар оказался внутри. Также обваляйте одной стороной в сахаре.

Шаники

Сложите еще раз пополам сахарной стороной внутрь.

Шаники

Все заготовки будущего печенья выложите на противень, застеленный пергаментом. Отправьте выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

Шаники

Готовые шаники сразу же подавайте к столу.

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