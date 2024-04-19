Описание приготовления:
В тесто я сахар не добавляла, чтобы готовые шаники не приобрели приторную сладость. Обязательно берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка География кухни: Еврейская
Состав / Ингредиенты:
- Творог 500 Грамм
- Мука 390 Грамм
- Сливочное масло 500 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Сахар 100 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
404 ккал
Калорийность
4 г
Белки
34 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шаники»
Все ингредиенты подготовьте сразу. Масло сливочное должно быть мягким к началу приготовления.
В просторную миску просейте всю муку, добавьте соль, разрыхлитель. Перемешайте все.
Добавьте творог и разотрите его руками с мукой.
Добавьте мягкое масло.
Замесите мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Оберните его в пищевую пленку и отправьте на полку холодильника на час.
Затем тесто поделите на 2-3 части и из каждой части скатайте небольшую колбаску, которую нарежьте ножом на равные части.
Каждую часть творожного теста раскатайте в блинчик и выложите одной стороной в сахар на тарелке.
Сложите этот блинчик пополам так, чтобы сахар оказался внутри. Также обваляйте одной стороной в сахаре.
Сложите еще раз пополам сахарной стороной внутрь.
Все заготовки будущего печенья выложите на противень, застеленный пергаментом. Отправьте выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
Готовые шаники сразу же подавайте к столу.