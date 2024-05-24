Просто и изысканно: приготовьте королевскую закуску из обычной вареной колбасы

Вкусная закуска не обязательно должна состоять из дорогих ингредиентов. Ее вполне можно сделать из обычной вареной колбасы. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сливочный сыр придаст невероятной нежности, сообщает Смачно 24. Попробуйте приготовить рулетики по этому рецепту. Стоит попробовать Справитесь за считанные минуты: рецепт элементарной пиццы на сковороде с сочной начинкой Закуска из вареной колбасы и крем-сыра Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 200 граммов вареной колбасы;

– 100 граммов сливочного сыра;

– 2 яйца;

– 1 – 2 столовые ложки каперсов;

– 0,5 – 1 перчик чили;

– 4 – 5 грецких орехов;

– 2 зубчика чеснока;

– зелень по вкусу. Приготовление: Соедините вареные вкрутую яйца с сыром и майонезом. Измельчите блендером до однородности. Возьмите три мисочки и разделите поровну творожную массу. В одну добавьте мелко порезанные каперсы, в другую – измельченные орехи и чеснок, а в третью – порезанный чили. Перемешайте и при необходимости добавьте соль. Колбаску порежьте тонко. Положите на каждый кусочек по ложечке начинки. Закрутите рулетики. Чтобы они держались, каждый рулет можно завязать перышком зеленого лука или зафиксировать цветными шпажками: с перцем чили – красной, с чесноком – желтой, а с каперсами – зеленой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить фантастический печеночный кекс с кукурузой.