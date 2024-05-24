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Очень вкусные вареники без хлопот и возни: рецепт быстрого и вкусного блюда

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Очень вкусные вареники без хлопот и возни: рецепт быстрого и вкусного блюда

Использование полуфабрикатов позволит существенно сэкономить время приготовления.

Если у вас нет времени на готовку, а порадовать себя и родных чем-то вкусным хочется, приготовьте невероятно аппетитные вареники из полуфабрикатов по рецепту из блога «Кулинарная книга». Немного времени у плиты, и блюдо дня готово.

Очень вкусные вареники

Ингредиенты:

  • вареники мороженые – 450 гр;
  • сливки 20% – 150-200 мл;
  • шампиньоны – 150 гр;
  • лук – 1 шт;
  • соль, специи;
  • сливочное масло – 1 ч. л;
  • растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Растопить масло на сковороде, добавить растительное масло. Обжарить вареники до золотистого цвета на небольшом огне. Переложить их в отдельную посуду.

На ту же сковороду выложить нарезанные шампиньоны и лук, обжарить. Добавить специи, соль, влить сливки, перемешать.

Добавить вареники, томить под крышкой 5-7 минут на небольшом огне.

При необходимости добавить еще сливок или молока с мукой/крахмалом для загустения соуса. При подаче посыпать зеленью.

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