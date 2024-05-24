Очень вкусные вареники без хлопот и возни: рецепт быстрого и вкусного блюда

Использование полуфабрикатов позволит существенно сэкономить время приготовления.
Если у вас нет времени на готовку, а порадовать себя и родных чем-то вкусным хочется, приготовьте невероятно аппетитные вареники из полуфабрикатов по рецепту из блога «Кулинарная книга». Немного времени у плиты, и блюдо дня готово.
Очень вкусные вареники
Ингредиенты:
- вареники мороженые – 450 гр;
- сливки 20% – 150-200 мл;
- шампиньоны – 150 гр;
- лук – 1 шт;
- соль, специи;
- сливочное масло – 1 ч. л;
- растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Растопить масло на сковороде, добавить растительное масло. Обжарить вареники до золотистого цвета на небольшом огне. Переложить их в отдельную посуду.
На ту же сковороду выложить нарезанные шампиньоны и лук, обжарить. Добавить специи, соль, влить сливки, перемешать.
Добавить вареники, томить под крышкой 5-7 минут на небольшом огне.
При необходимости добавить еще сливок или молока с мукой/крахмалом для загустения соуса. При подаче посыпать зеленью.
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