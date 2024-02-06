Просто натираю на терке свеклу. Салат вместо надоевшей селедки под шубой: всего готовлю на праздники

Свекла является одним из самых полезных овощей на планете. О лекарственных свойствах свеклы писали еще в Вавилоне. Тогда овощ реально использовали как медикамент, даже запрещали употреблять в пищу.
Позднее свекла все же стала готовиться для разных знатных персон. Но, есть ее крестьянам и рабам было запрещено. Овощ считался священным в некоторых государствах, так как излечивал монархов.
Сейчас свекла не перестает быть важным овощем в жизни человека. Со свеклой готовится множество блюд от борща до Сельди под шубой. Расскажем, как приготовить свекольный слоеный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- свекла отварная — шт.;
- чеснок — зубчик;
- майонез — 2 ст.л.;
- кориандр — ч.л.;
- черный перец — ½ ч.л.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- вареное яйцо — шт.;
- сыр — 40 г;
- укроп — пучок;
- зеленый горошек — 2 ст.л.
Приготовление свекольного салата:
Очищаем вареную свеклу и натираем на маленьких резцах терки. Для соуса смешиваем майонез с кориандром, черным молотым перцем и солью. Пропускаем через пресс чеснок и добавляем в соус.
Заправляем ⅓ частью соуса свекольную массу. Натираем вареное яйцо на крупной терке и кладем следующим слоем на свеклу, смазываем соусом.
Натираем на мелкой терке сыр и выкладываем на яичный слой, сдабриваем соусом. Выкладываем на сырный слой горошек, на слой горошка — остатки свеклы.
Смазываем верхушку салата соусом.
Шинкуем укроп, посыпаем верх салата.
Если салат готовится на большую компанию, то ингредиенты можно увеличить в несколько раз. Получается простой свекольный салат на закуску.