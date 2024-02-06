Просто натираю на терке свеклу. Салат вместо надоевшей селедки под шубой: всего готовлю на праздники

Свекла является одним из самых полезных овощей на планете. О лекарственных свойствах свеклы писали еще в Вавилоне. Тогда овощ реально использовали как медикамент, даже запрещали употреблять в пищу.

Позднее свекла все же стала готовиться для разных знатных персон. Но, есть ее крестьянам и рабам было запрещено. Овощ считался священным в некоторых государствах, так как излечивал монархов.

Сейчас свекла не перестает быть важным овощем в жизни человека. Со свеклой готовится множество блюд от борща до Сельди под шубой. Расскажем, как приготовить свекольный слоеный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

свекла отварная — шт.;

чеснок — зубчик;

майонез — 2 ст.л.;

кориандр — ч.л.;

черный перец — ½ ч.л.;

соль — ⅓ ч.л.;

вареное яйцо — шт.;

сыр — 40 г;

укроп — пучок;

зеленый горошек — 2 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищаем вареную свеклу и натираем на маленьких резцах терки. Для соуса смешиваем майонез с кориандром, черным молотым перцем и солью. Пропускаем через пресс чеснок и добавляем в соус.

Заправляем ⅓ частью соуса свекольную массу. Натираем вареное яйцо на крупной терке и кладем следующим слоем на свеклу, смазываем соусом.

Натираем на мелкой терке сыр и выкладываем на яичный слой, сдабриваем соусом. Выкладываем на сырный слой горошек, на слой горошка — остатки свеклы.

Смазываем верхушку салата соусом.

Шинкуем укроп, посыпаем верх салата.

Если салат готовится на большую компанию, то ингредиенты можно увеличить в несколько раз. Получается простой свекольный салат на закуску.